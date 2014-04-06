Perinçek'ten Yeni Akit'e: Cemaati bitirmede Erdoğan'ın yanındayız

Yeni Akit Gazetesi, Ergenekon davasında örgüt yöneticiliğinden ağırlaştırılmış müebbet hapis alan İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'le röportaj gerçekleştirdi. Perinçek röportajında, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, Fethullah Gülen cemaatine yönelik bitirme operasyonuna ilişkin, "Cemaati bitirmede Erdoğan'ın yanındayız" dedi.

Tukluluk süresi 5 yılı aşan mahkumnlar için verilen tahliye kararından yararlanarak 10 Mart 2014'te serbest kalan Perinçek'in cezaevi çıkışında, "Tayyip Erdoğan'ların, Abdullah Gül'lerin, Fethullah Gülen'lerin iktidarını, hepsini birden yıkacağız. Dervişler, müritler, cemaatlerin kökünü kazıyacağız. Kınından çıkmış bir kılıç gibiyiz" ifadelerini kullanması dikkat çekmişti.

AKP'nin Gülen cematini bitirme operasyonuna ise açık destek sözü veren Perinçek "Kim onun kökünü kazırsa kimse onun elini tutmayacak ve biz orada beraber çalışacağız" ifadesini kullandı. Perinçek, Gülen cemaati ile bağlantılı yurtların kapatılmasını, üniversitelerin kamulaştırılmasını da istedi. "Tayyip Erdoğan ile beraber mi olacaksınız?" sorusuna ise "Evet, o konuda beraber olacağız" ifadesini kullandı. Akit gazetesinde cemaati bitirme operasyonuna destek sözü veren Doğu Perinçek, aynı gün Aydınlık gazetesinde ise Başbakan Tayyip Erdoğan'ı "ABD'nin Türkiye'yi bölme planı içinde" olmakla suçladı.

Yeni Akit: Nezaketi elden bırakmayan Doğu Perinçek...

Yeni Akit gazetesi röportaj esnasında "nezaketi elden bırakmayan" diye tanımladığı Doğu Perinçek, tam sayfa röportajında görevden alınan 15 bin civarındaki polis ile binlerce savcı ve hakimin de Gülen cemaati ile irtibatı olduğunu öne sürerek "Kim onun kökünü kazırsa kimse onun elini tutmayacak ve biz orada beraber olacağız" dedi.

Gülen cemaatine ağır eleştirilerde bulunan Perinçek, "Özel yurtların kapatılması ve cemaat üniversitelerine el konulması gerektiğini" söyledi. Başbakan Erdoğan'ın yurtdışındaki Türk okullarını şikayet edip kapattırmak için büyükelçilere talimat vermişti. Başbakan Erdoğan Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde Pakistan Pencap Eyalet Başbakanı Şahbaz Şerif'le 23 Türk okulunun kapatması konusunda görüşmüştü. Tayyip Erdoğan'ın son Azerbaycan ziyaretinin de arka planında, bu ülkedeki Türk okullarının kapatılması girişimlerin olduğu iddia edildi.

Perinçek: Tankları alkışlarım

Gülen cemaatinin darbe yapmakla suçlayan İşçi Partisi Lideri, 1997 yılında “Tanklar Gericilerin üzerine giderse o tankları alkışlarım” dediği itirafında bulundu. Bu tavrının militarist bir davranış olmadığını iddia eden Perinçek, “Orta çağı tasfiye ediyoruz. Yani gericiliği, padişahlığı. Tanklar padişahın üzerine gidiyorsa ben bunu onaylarım" ifadesini kullandı.