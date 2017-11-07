Perinçek'ten, Türk yargısına övgü (2)

\'ABD ÜSLERİNDE, 50 NÜKLEER BOMBA MEVCUT\'

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Denizli Gazeteciler Cemiyeti\'nde basın toplantısı düzenledi. Perinçek\'e, eşi Şule Perinçek ve partisinin İl Başkanı İbrahim Kasapoğlu da eşlik etti. Perinçek, Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı tarafından karşılandı. Türkiye\'ye özel ve çarpıcı bir haber sunmak için basın toplantısı düzenlediğini belirten Perinçek, şunları kaydetti:

\"Türkiye\'de bulunan ABD üslerinde, 50 nükleer bomba mevcuttur. Bu bilgi Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'nda çok önemli görevler yapan, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Emekli Hava Tüm General Beyazıt Karataş\'ın Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü\'nde bulunduğu dönemde bizzat elde ettiği bilgidir. Niye bunu bugün açıklıyoruz; bölgemiz çok kritik bir döneme girdi. ABD ve İsrail\'in, Irak ve Suriye\'nin kuzeyinde ikinci bir İsrail kurma girişimi bozguna uğradı. Bozguna uğratan ise Türkiye, Irak, İran Suriye ve Rusya. Batı Asya ülkeleri birleşti ve Irak Ordusu Kerkük\'e girdi.\"

\'KANDİL BEYAZ BAYRAK ÇEKECEK\'

Türkiye\'nin vatan bütünlüğü mücadelesinin büyük bir başarı kazandığını da aktaran Perinçek, \"Türk Silahlı Kuvvetleri bugün Afrin\'i kuşatmış durumda. Kandil de beyaz bayrak çekmeyi tartışmaya başlamıştır. Göreceksiniz önümüzdeki dönem, hem HDP hem PKK içinden \'Biz ABD\'ye alet olduk\' şeklinde tespitler yükselecektir. Biz hep \'Türkiye ile İran birleşirse, Kandil beyaz bayrak çeker\' diye ifade etmiştik. Göreceksiniz, Kandil beyaz bayrak çekecek. Başka bir çareleri yoktur. Türk askeri ve polisinin kahramanca mücadelesi karşısında PKK yenilmiştir ve beyaz bayrak çekecektir\" diye konuştu.

\'NÜKLEER SİLAHLAR DERHAL TEMİZLENMELİ\'

Türkiye\'deki nükleer silahların varlığının Türk milletini sorgulaması gerektiğini vurgulayan Perinçek, şöyle dedi:

\"Türkiye topraklarının altında nükleer silah bulunması demek, bu silah kime karşı kullanılacak demek? PKK\'ya karşı değil, IŞİD\'e karşı değil. İran\'a, Rusya\'ya ve komşularımıza karşı, Türkiye\'ye, ABD tarafından bu silahlar konuşlandırılmış. Peki Rusya\'nın ve İran\'ın elinde nükleer silah var. Şu an İdlib\'de Rus askeri, Türk askeri ve İran askeri silah arkadaşı oldu. Biz silah arkadaşlarımıza karşı ABD\'nin nükleer silahlarını ülkemizde barındırıyoruz. Türk toprağındaki nükleer silahları gündeme getiriyoruz. Bu bilgiler açık, Genel Kurmay Başkanlığı\'nın da bildiği bilgilerdir. Bu bombalar Hiroşima ve Nagazaki\'ye atılan bombaların 10 mislidir. Hükümet vatan bütünlüğü için kararlı bir çalışma yürütecekse yapılacak ilk iş İncirlik Üssü\'nün ABD\'ye kapatılmasıdır. AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı uyarıyoruz. İncirlik Üssü ABD\'ye kapatılmalı ve nükleer silahlar bu namuslu topraklardan derhal temizlenmelidir.\"

\'İYİ PARTİ\'Yİ KAPATSINLAR, SAFLARIMIZDA YER ALSINLAR\'

Meral Akşener\'in kurduğu İYİ Parti\'yle ilgili de açıklamalarda bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İYİ Parti\'nin programında, Batı sistemine bağlı bir parti olduğunun belirtildiğini söyledi. Batı sisteminin, Türkiye\'yi bölmek isteyen bir sistem olduğunu belirten Perinçek, şunları söyledi:

\"Siz Batı sistemine bağlıyız dediğiniz zaman, ABD Başkanı Trump\'ın PKK\'ya 80 bin ton silah vermesini de desteklemiş oluyorsunuz. Türkiye\'nin bağımsızlığını, bütünlüğünü Batı sistemine bağlanarak sadakatle çözemezsiniz. Türkiye, Batı sisteminden kopuyor zaten. Bu durumda İYİ Parti\'nin yaşama, huzura, barışa cevap verme şansı yok. ABD\'ye dayanarak iktidar olurum düşüncesi çok geride kaldı. Bir tek şansı vardır İYİ Parti\'nin; ABD ordusu gelir, Ankara\'yı ele geçirir, İYİ Parti\'yi de getirtir iktidar koltuğuna oturtur, Bağdat\'ta olduğu gibi. Meral Akşener ve arkadaşlarını bu ABD sevdasından vazgeçmeye davet ediyorum. Yapabilecekleri doğru tavır, bizim önerimiz; o partiyi kapatsınlar, gelsinler Vatan Partisi\'nin programı son derece Türkiye\'nin önünü açan ve ispatlanmış bugünkü hükümetin uygulamaya başladığı programdır. Gelsinler saflarımızda yer alsınlar. Onları vatanseverliğe, halkçılığa, milliyetçiliğe davet ediyoruz.\"

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