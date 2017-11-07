Perinçek'ten, Türk yargısına övgü

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de partilileriyle buluşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yeni bir dünya düzeni kurulduğunu, Türkiye\'nin bu yeni düzende, Irak, İran, Suriye, Rusya ve komşu batı Asya ülkeleri ile yerini aldığını söyledi. Türk yargısının \'Altın devrinde\' olduğunu söyleyen Perinçek, ABD\'nin planının bozulduğunu ve Türkiye\'de kurduğu gizli örgütün büyük ölçüde temizlendiğini ifade etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi\'ne ait Beyaz Kafe\'de düzenlenen \'Asya\'ya yönelen Türkiye\'de milli hükümet seçeneği\' konulu toplantıya eşi Şule Perinçek ile katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek\'i partililer karşıladı. Kahvaltı programının ardından partililere seslenen Perinçek, Asya ülkelerinin yükselişte olduğunu, ABD ve Avrupa\'nın düşüşe geçtiğini kaydetti. FETÖ/PDY\'nin ABD ile birlikte Türkiye\'yi bölmek için Vatan Partisi önderlerinin ve Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin komutanlarını Silivri duvarlarına hapsettiğini belirten Perinçek, Amerikan planının bozulduğunu, ABD\'nin Türkiye\'de kurduğu gizli örgütün büyük ölçüde temizlendiğini dile getirdi.

\'YENİ DÜNYA DÜZENİNDE TÜRKİYE YERİNİ ALDI\'

Yeni bir dünya düzeni kurulduğunu ve Türkiye\'nin bu düzen içerisinde yerini aldığını ifade eden Perinçek, Irak\'taki Bölgesel Kürt Yönetimi\'nin görevden ayrılan Başkanı Mesut Barzani\'nin, Amerika ve İsrail desteği ile referanduma gittiğini anlatırken, şöyle dedi:

\"25 Eylül\'de güya referandum yaptılar. 1.5 ay olmadı, Irak Ordusu Kerkük\'e girdi ve ABD planı yerle bir oldu. Türkiye, Irak, İran, Suriye, birleşti. Yeni bir dünya kuruluyor. Amerika\'nın borusunun ötmediği, Amerika\'nın efendilik iddiasını bozguna uğradığı yeni bir dünya kuruluyor. Batı Asya\'dan da kuruluyor, Doğu Asya\'dan da kuruluyor. Dünyanın en büyük ekonomisi artık ABD değil; Çin. Hindistan ve Çin\'in dünyadaki ekonomik büyümeye katkıları yüzde 65. Atlantik çağı bitti. ABD ve Avrupa\'nın dünyaya yön verdiği çağ bitti. Asya ise bir bütün olarak yükseliyor. Türkiye\'de bu yeni dünyadaki yerini alıyor\" diye konuştu.

\'TÜRK YARGISI ALTIN DEVRİNİ YAŞIYOR\'

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, 1970\'li yıllarda parti olarak FETÖ\'nün bir terör örgütü olarak adını koyduklarını dile getirerek, \"Bu yapının devlet içinden temizlenmesinin Türkiye\'nin geleceği açısından şart olduğunu söyledik ve yıllarca mücadele ettik. FETÖ\'nün zindanlarında yattık. Silivri yargılamalarında hakimlere şunu söylüyorduk; biz o hücrelerden çıkacağız ey yargıçlar. Sizi oraya gireceksiniz sizi oraya sokacağız ve soktuk onları oraya. Bu da çok tarihi bir gelişmedir. Onun için \'Türk yargısı altın devrindedir\' diyoruz. Türk yargısı bugün ne yapıyor, 51 bin FETÖ bağlantılıyı içeriye atmış. 20 bin de PKK\'lı bağlantılı içeri atıldı Yargımızın cesaretini güçlendirmek onların Cumhuriyetin görevini yapması için milletin onların arkasında olduğunu onlara duyurmak amacıyla altın devrine girmiştir yargı diyoruz\" diye konuştu.

TÜRKİYE DOSTLARINI BULDU

Son önemli gelişmelerin ardından Türkiye\'nin asıl dostlarını bulduğunu vurgulayan Perinçek, \"Savaşa girince Türkiye, PKK\'nın üzerine yürüyünce, FETÖ\'nün üzerine yürüyünce, dostlarını o savaşın içinde buldu. Vatan Partisi bunlar bizim dostumuz, sorunları bunlarla birlikte çözeriz diyordu. Kimlerdi bunlar; Irak, İran, Suriye, Rusya ve komşularımız batı Asya ülkeleri, bu ülkelerle birlikte olursak ancak Amerika ve İsrail\'in planlarını bozarız\" diye konuştu.

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