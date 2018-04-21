T24 LogoT24 Logo
Politika

Perinçek'ten 'paldır küldür' seçim tepkisi

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR Kitap Fuarı'nda imza gününe katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, erken seçime dair değerlendirmelerde bulundu

21 Nisan 2018 18:51

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR Kitap Fuarı\'nda imza gününe katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, erken seçime dair değerlendirmelerde bulundu. Erken seçime karşı olmadıklarını, ancak \'paldır küldür\' seçim yapıldığını belirten Perinçek, \"Gazi Meclis, şehit Meclis oldu. Meclis kendi kendisini şehit etti. İki parti başkanı Meclis\'in yetkilerini gasp etti, Meclis de buna teslim oldu\" dedi.
23\'üncü TÜYAP İzmir Kitap Fuarı’nda kitaplarını imzalayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, seçime dair değerlendirmelerde bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Doğu Perinçek, erken seçime karşı olmadıklarını belirtti, ancak \'paldır küldür\' seçim yapıldığı benzetmesinde bulundu. Perinçek, \"Gazi Meclis, şehit Meclis oldu. Meclis kendi kendisini şehit etti. İki parti başkanı Meclis\'in yetkilerini gasp etti, Meclis de buna teslim oldu. Kimsenin, cumhurbaşkanı bile olsa erken seçim kararı alma yetkisi yok. \'Karar aldık\' diyemezler. Önerebilirlerdi. Meclis, Gazi Meclis karekterini burada korumadı. Erken seçime karşı değiliz ama paldır küldür seçim olmaz. Hakların kullanılmasına olanak vermeyen, hakların kullanılması için gerekli sürelerini hepsini yok eden bir seçimden sağlıklı sonuçlar alınmaz. Ne zaman, hangi sürede partiler ön seçim yapacak, adaylar hangi sürelerde kendilerini anlatacaklar. Ne olacak; lider mafyaları oturup listeleri yazacaklar, liderlerinin tayin ettiği kişiler de Meclis\'e girecek. Meclis mafyalaştırılacak\" dedi.
\'UYUM YASALARI ÇIKARTILMADI\'
Uyum yasalarının da çıkartılmadığını ve Anayasa\'ya aykırılık bulunduğunu savunan Doğu Perinçek, \"En önemlisi 100 bin kişinin imzasını alanların aday olma hakkı var. Bu da çiğneniyor. Sayın bakalım 10 bin kişiyi, ne kadar zamana geçiyor, daha yöntem belli değil. Uyum yasaları çıkartılmadı. Anayasa\'nın emrini yapmadılar, hâlâ uyum yasaları yok. Uyum yasaları olmadığı için uyum yasaları hangi yöntemle kullanılacak, hiçbirisi belli değil. Yasaları çiğneyerek bir sürecin kapısını açtılar. Bir kargaşalık getiriyor. Vatan Partisi var. Olağanüstü sürece girdik. Devrimle çözülecek Türkiye\'nin sorunları. Devrimci yöntemlerle Türkiye sorunlarının çözüleceği döneme girdik. Vatan Partisi bu günlerin partisidir\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taylan YILDIRIMİZMİR DHAKitap FuarıVatan Partisi Genel Başkanı Doğu PerinçekErkenPerinçekMeclisTÜYAPKitap FuarındaBasınDoğu PerinçekKimseninMeclis Gazi MeclisHaklarınNeYASALARIAnayasaBuSayınUyum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24