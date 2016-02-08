Perinçek'ten "Cizre'de 60 PKK'lı öldürüldü" haberine "Çok mutluyum" yorumu!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, TRT Haber'in dün gece geç saatlerde "Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaralıların bulunduğu belirtilen bodrum kata operasyon yapıldığına ve 60 PKK mensubunun öldürüldüğüne" yönelik "son dakika" haberinin ardından kişisel Twitter hesabından tepkiye yol açan bir paylaşımda bulundu.
Perinçek, haberin ulaştığı saatlerde, Twitter'dan "Evet çok mutluyum. Türk Ordusu ABD piyonu bölücü örgütü temizliyor" diye yazdı.
Perinçek'in bu tweetine sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi.
TRT Haber, dün gece saatlerinde (7 Şubat 2016) televizyonda "son dakika" bandıyla duyurduğu ve internet sitesinde de yayımladığı, "Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde yaralıların bulunduğu belirtilen bodrum kata düzenlenen operasyonda 60 PKK mensubunun öldürüldüğü iddiasına" ilişkin haberini internet sitesinden kaldırdı. Haberin linkine tıklandığında aranan sayfanın bulunamadığı hatası veriyor.
Söz konusu operasyon iddiası sonrası sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından #Cizrede60Leş hashtagiyle tweetler paylaşılmıştı.
Perinçek'in tweeti şöyle: