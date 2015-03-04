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Dünya

Perinçek'le görüşen Esad'dan mesaj: Suriye'nin bölünmesi Türkiye’nin bölünmesidir

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Esad'ı ziyaret etti

04 Mart 2015 09:12

Türkiye’den Suriye’ye giden Vatan Partisi (VP) Genel Başkanı Doğu Perinçek’in başkanlığındaki 13 kişilik heyet, dün Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la Şam’da bir araya geldi. 1 saat 45 dakika süren görüşmede Esad, 2 yıl aradan sonra ilk defa bir Türk heyeti tarafından ziyaret edildiğini belirterek, “Türkiye’nin bölünmesi Suriye’nin bölünmesidir. Suriye’nin bölünmesi ise Türkiye’nin bölünmesi” dedi. 

Hürriyet'te yer alan habere göre Esad ayrıca, şöyle konuştu:

“Son zamanlarda sadece Türkiye’nin baş düşman olduğu izlenimi yaratıldı. Bu algı açısından sizin ziyaretiniz çok önemli oldu. Sadece Suriye’ye değil, tüm Arap dünyasına çok önemli bir mesaj verdiniz. Bu olaylardan önce Türkiye ile ilişkilerden çok umutluyduk. Özellikle bu bölgenin kaderini, bu bölgenin geleceğini biz, Türklerle Suriyeliler olarak belirlemeyi arzu ederdik. Siyasi ve ekonomik olarak Türkiye ve Suriye’nin işbirliği bölge için çok yararlı olurdu.”

Doğu Perinçek ise Beşar Esad’ın eşi Esma Esad’ın çağdaş kadını temsil ettiğini söyledi ve Esad çiftine saygılarını sundu. Önceki gün de Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdat ve Suriye Baş Müftüsü Bedrettin Ahmet Hassun ile görüşen heyette eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener ve İzmir Bağımsız Milletvekili Birgül Ayman Güler de yer aldı.

 

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