Perinçek'in ifadesi alındı





Ergenekon davası sanıklarından İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek tutuklu bulunduğu Tekirdağ F Tipi Kapalı Cezaevi’nden Tekirdağ adliyesine getirilerek, devam eden soruşturma kapsamında savcılıkta ifade verdi.



Perinçek, geniş güvenlik önlemleri altında dün saat 11.00 sıralarında elleri kelepçeli olarak Tekirdağ Adliyesi'ne getirildi ve arka kapıdan binaya alındı. Perinçek, Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı doğrultusunda Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı Levent Özyurt’a yaklaşık bir saat ifade verdi.



İfadenin ardından yine arka kapıdan çıkarılan Perinçek, cezaevi nakil aracına bindirilerek cezaevine götürüldü. Mart ayından bu yana tutuklu bulunan Perinçek’in kilo verdiği gözlendi.

