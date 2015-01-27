Perinçek'in Amal Clooney'e karşı AİHM'de 5 dakikası olacak

İsviçre’de, “Ermeni soykırımı uluslararası bir yalandır” dediği gerekçesiyle mahkûm edilen İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in davası 28 Ocak’ta AİHM’de görülecek.

Milliyet’ten Mithat Yurdakul’un haberine göre, duruşmada Perinçek, 5 dakikalık Türkçe konuşmasıyla, aktör George Clooney’nin Ermenistan’ı temsil eden avukat eşi Amal Clooney’e karşı kendini savunacak. Avrupa hukuku uzmanı İngiliz Professör Laurent Pech de Türkiye adına savunma yapacak.

Doğu Perinçek, duruşmada sadece 5 dakika konuşacak. “Ermeni katliamının soykırım olmadığını” iddia edecek olan Perinçek, savunmasını Türkçe yapacak. Kalan sürede ise, Perinçek’in avukatı İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Cengiz ve Avrupa hukuku uzmanı İngiliz Professör Laurent Pech, Perinçek’i savunacak.

Clooney’e karşı

Konuşmaların ardından taraflara yönelik 10 dakikalık soru-cevap bölümü başlayacak. Saat 09.15’te AİHM Büyük Daire’de görülecek duruşmada, Türk hükümeti, İsviçre hükümeti ve Ermenistan hükümeti temsilcileri de hazır bulunacak. Perinçek davasını izlemeye CHP, MHP, Ak Parti üçer kişilik gözlemci heyeti gönderecek.

AİHM haklı bulmuştu

Perinçek, Avrupa’da soykırım iddialarını reddeden açıklamalarının ardından mahkum edilince AİHM’ye başvurdu. Perinçek ile davaya müdahil Türk hükümetinin tezlerine büyük ölçüde hak veren AİHM, İsviçre hükümetinin iddialarının aksine 1915 olaylarıyla Yahudi Soykırımı’nın kıyaslanamayacağını belirtmiş ve Perinçek’i haklı bulmuştu. Bunun üzerine İsviçre devleti temyize gitmişti. Ergenekon davası kapsamında yurtdışına çıkış yasağı alan Perinçek, kendini savunmak için yasağa itiraz edince İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, AİHM’ye taşınan davaya katılabilmesi için yasağı kaldırıldı.