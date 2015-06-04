Perinçek: Vali Yüksekova'da can güvenliğiniz yok dedi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Hakkari Valisi'nin, "Buraya gelmeyin. Can güvenliğinizi sağlayamayız" dediğini iddia ederek, Vali ve Yüksekova Kaymakamı hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Perinçek, partisinin mitingine katılmak üzere geldiği Trabzon'da Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan ile Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi. Perinçek, Yüksekova'da Türk bayrağı ile miting yapan tek parti olduklarını ileri sürdü.

‘Adayımız silah zoru ile istifa ettirildi’

Mitingin ardından Hakkari'de 1'inci sıra milletvekili adayları Namık Ereli'nin silahla ve zorbalıkla tehdit edildiğini iddia eden Perinçek, şöyle devam etti:

"Mitingden yarım saat sonra bir bakıyoruz, internette bizim Hakkari 1. sıra adayımız istifa etmiş ve HDP'ye geçmiş. Öğreniyoruz, silah zoruyla istifa ettiriliyor, zaten 15-20 gündür Namık Ereli arkadaşımız, 'PKK'lılar beni tehdit ediyor' diyordu. 'Halk mahkemesine geleceksin, orada seni yargılayacağız, kurşuna dizileceksiniz, ailen, hiç kimse burada barınamayacak istifa et' şeklinde sürekli tehditler vardı. Şimdi ben halkımıza şu soruyu soracağım. Eşkiyayı, silahla tehdit yapan, silah kullanan teröristi nasıl Meclise sokacaksınız. HDP'yi el birliğiyle kucaklayarak önümüzde sistemin merkezine oturtmak isteyenleri buradan protesto ediyorum."

Perinçek, Hakkari Valisi'nin, "Buraya gelmeyin. Can güvenliğinizi sağlayamayız" dediğini iddia ederek, Vali ve Yüksekova Kaymakamı hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. "PKK'nın Meclise girmesi ve yüzde 10 barajını aşmasının, Türkiye'nin geleceği açısından önemli bir tehdit olduğunu" belirten Perinçek, "Türk milletine çağrı yapıyoruz; HDP'ye verilen oylar, bölünmeye, iç karışıklığa, iç çatışmalara, ayrışmalara kavgalara, kanlı senaryoya verilen oydur" dedi.