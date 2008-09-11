Perinçek ifade vermedi

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek'in hakkında açtığı davaya ilişkin ifadesinin alınması için savcının talimatıyla Tekirdağ Adliyesi'ne çağrıldı. Perinçek, `susma hakkını' kullanacağını belirterek adliyeye gitmeyi reddetti.



Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, Hrant Dink cinayeti konusunda Perinçek'in 31 Ocak 2007 tarihinde düzenlediği basın toplantısında kendisi hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Açılan dava sonrası Perinçek ifadesinin alınması için talimatlı olarak asker kontrolünde Tekirdağ Adliyesine çağrıldı.

Perinçek, `susma hakkını' kullanacağını bildirerek adliyeye gitmeyi kabul etmedi. Eşi Doğu Perinçek ile bugün sabah saatlerinde cezaevinde görüştükten sonra adliyeye ifadesinin alınması için götürüleceğini öğrenen Şule Perinçek, "Bugün görüş günümüzdü. 1 saat cezaevinde görüştük. Tekirdağ Adliyesi'ne talimatlı olarak ifade vermek için getirileceğini ancak, `susma hakkını' kullanacağını söyledi. Ramazan Akyürek ile ilgili bir davadan dolayı talimatlı ifade verecekmiş. Ayrıntısını bilmiyorum'' dedi.

