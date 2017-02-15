Perinçek: Darbeyi 1 gün önce Yeni Şafak'a bildirmiştik

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin olarak bir iddiayı gündeme getirdi. Perinçek, "Darbeyi de bir gün önce Genel Başkan Yardımcımız Sayın Atilla Uğur gitti Yeni Şafak gazetesine bildirdi. ‘Önümüzdeki günlerde Fethullah Terör Örgütü’nün bir darbe girişimi vardır’ dedi. Ve aynı zamanda da hükümete bildirmelerini istedi" iddiasında bulundu.

DHA'nın haberine göre Perinçek, önceki gün partisinin İstanbul il başkanlığında referandum süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Hayır’ın ağır bastığını ve bu durumun AKP ve MHP yöneticilerini telaşa düşürdüğünü öne süren Perinçek, şunları söyledi:

”Dengelerin bozulduğunu görüyoruz, bu maalesef dile yansımaktadır. Siyasette olmaması gereken bir üslubun, terbiye dışı edep dışı, milletimizin görgüsüne yakışmayan bir üslubun ortaya çıktığını üzüntüyle görüyoruz. Milletimiz de bunu izlemektedir. Biz bu referandumda ‘Hayır’ dediğimiz gibi edepsizliğe de ‘Hayır’ diyoruz. Siyasetin düzeyinin bu şekilde düşürülmesine de kesinlikle ‘Hayır’ diyoruz ve en önemlisi, kavgaya bin kez ‘Hayır’ diyoruz. ‘Evet’ diyenler de bizim vatandaşlarımızdır ve Türkiye’nin önemli bir kısmı vatandaşlarımız ‘Evet’ eğilimi içindedir. Biz kendimizden eminiz. Bu anayasanın Türkiye’ye yar olmayacağını, Türkiye’nin sorunlarını çözmeyeceğini, teröre karşı mücadelede Türkiye’ye bir katkıda bulunmayacağını, zarar vereceğini, aynı zamanda Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik darboğazdan çıkışa katkıda bulunmayacağını milletimize anlatacağız. Milletimizi ikna edeceğiz; bundan eminiz ve ‘Evet’ diyen vatandaşlarımızı da kucaklıyoruz. Onara da buradan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz."

"Darbeyi 1 gün önce Yeni Şafak'a bildirdik"

Bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün yaptığı, ‘Hayır diyenler 15 Temmuz’un yanında” açıklamasına da değinen Perinçek, 15 Temmuz darbe girişimine karşı ilk tavrı alan partinin Vatan Partisi olduğunu söyledi. Hükümet temsilcileri ve Cumhurbaşkanı’nın darbe gecesi telefonlarını kapattıklarını iddia eden Perinçek, sözlerine şöyle devam etti:

“Bizim telefonlarımız kapalı değildi. Bir cumhurbaşkanı bir hükümet başkanı telefonunu kapatamaz. Darbe karşısında telefon kapatan cumhurbaşkanı, darbe karşısında telefonunu kapatan hükümet başkanı olmaz. Bunu madem gündeme getirdiler, bunu hiçbir zaman bir ayrılık sebebi olarak konuşmuyorduk ama şimdi konuşuyoruz. Onlara dolaylı yollardan ulaştık. Dik durun dedik. Bu darbe önlenecek dedik. Bu darbe Türk ordusunun darbesi değildir dedik ve AKP’li birçok yönetici bize ‘sahi mi, doğru mu’ şeklinde sordu. Yani darbeden ve darbenin gidişatından bile haberleri yoktu. Darbeyi de bir gün önce Genel Başkan Yardımcımız Sayın Atilla Uğur gitti Yeni Şafak Gazetesi’ne bir gün önce bildirdi. ‘Önümüzdeki günlerde Fethullah Terör Örgütü’nün bir darbe girişimi vardır’ dedi. Ve aynı zamanda da hükümete bildirmelerini istedi. Darbe gecesi de Hükümete ve Cumhurbaşkanı çevresine, ‘Dik durun, bu darbeyi Türk ordusu ezecek’ diye bildiren Vatan Partisi’dir. Biz bunlarla kamuoyu önünde bir övünç çıkarmak istemiyorduk ama madem gündeme getirdiler bu hakikatleri söylemek zorundayız” şeklinde konuştu. Vatan partisinin 1970’lerden beri FETÖ ile mücadele ettiğini ifade eden Perinçek, “Vatan partisi Fethullah Terör Örgütü’yle hiçbir zaman koalisyon kurmadı. Vatan Partisi Fethullah Terör Örgütü’yle birlikte Amerika’nın planlarında görev alıp Türk ordusunun komutanlarını ve Türkiye’nin en büyük vatansever partisi olan Vatan Partisi’nin yöneticilerini içeri atmadı."