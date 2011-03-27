-PERİNÇEK BAĞIMSIZ ADAY OLACAK DENİZLİ (A.A) - 27.03.2011 - İşçi Partisi (İP) Genel Başkan Vekili Mehmet Bedri Gültekin, Birinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı İP Genel Başkanı Doğu Perinçek'in 13 seçim bölgesinden birinden bağımsız milletvekili adayı olacağını açıkladı. İP Denizli İl Teşkilatınca, Yıldız Düğün Salonu'nda ''Cumhuriyet İçin Güç Birliği Şöleni''ne düzenlendi. Şölende, CHP Muğla milletvekili aday adayı ses sanatçısı Tolga Çandar sahne aldı. Çandar'ın söylediği türkülere, şölene katılan yaklaşık 200 kişi eşlik etti. İP Genel Başkan Vekili Gültekin, yaptığı konuşmada, Perinçek'in 13 seçim bölgesinden birinden bağımsız milletvekili adayı olacağını, 13 Haziranda aralarında olacağını söyledi. Gültekin, şunları kaydetti: ''Perinçek, 13 seçim bölgesinden birinden aday olacak. Bu ülkenin devrimcileri, yurtseverleri Perinçek'i milletvekili seçecektir. Genel başkanımız, bu seçimde kesinlikle aday olacaktır. Nereden aday olacağı konusunda 13 seçim bölgesinde bulunan örgütlerimiz genel başkanımızı kendi bulundukları yerden aday göstermeye talipler. Bun bölgeler Ankara, İstanbul ve İzmir'in bütün çevreleri, Adana, Mersin, Gaziantep, Antalya, Denizli ve Bursa örgütlerimiz genel başkanımızı aday olarak göstermeye talipler. Önümüzdeki süre içerisinde bu talepleri değerlendirecek, genel başkanımız adaylığını koyacaktır.'' Gültekin, bir süre önce CHP'ye seçime aynı çatı altında girmek için teklifte bulunduklarını ve hala yanıt alamadıklarını belirterek, ''CHP'den olumsuz yanıt alırsak, B ve C planlarımızı devreye sokacağız'' dedi.