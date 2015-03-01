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Perinçek, Ahmedinejad'la görüştü

Doğu Perinçek, Şam'a hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad ile görüştü

01 Mart 2015 18:07

Gazetecilerin HDP’den PKK’ya silah bırakma çağrısı ile ilgili sorulan soru üzerine ise Perinçek şunları söyledi: “Bu bir silah bırakma değil, cumhuriyetimize, vatanımıza silah çekiyorlar. Yeni anayasa adı altında vatan bütünlüğümüzü Cumhuriyetimizin temel ilkelerini ve milletin bütünlüğünü ortadan kaldıran bir girişimle karşı karşıyayız. Bu girişim AKP-PKK ortaklığıyla yürütülüyor. Bu bir suç ortaklığıdır. Cumhuriyete karşı cinayet girişimindedirler, ama bozguna uğrayacaklar göreceksiniz. Kesinlikle bozguna uğrayacaklar" dedi.

 

Abdullatif Şener’de Suriye’ye gitti

 

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile Suriye giden heyette Prof. Dr. Ümit Koyunlu, Barlas Doğu, Prof. Dr. Birgül Ayman Güler, Fırat Karalı, Abdullatif Şener, Ali Rıza Tekin, Abdülkadir Yıldız, Prof. Dr. Mehmet Yuva ve partililer yer aldı.

 

Ahmedinejad ile havalimanı’nda görüştü

 

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmeye giden Perinçek, Atatürk Havalimanı’nda bir etkinlik için Türkiye’de bulunan ve ülkesine dönen İran İslam Cumhuriyeti 6. Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile bir süre görüştü.

Perinçek görüşmede, "Sizi Türkiye'de çok seviyorlar. Bu kadim dostluğumuz sayesinde Türkiye, İran, Irak, Suriye, Lübnan işbirliği yapacak ve bölgeye barış gelecek. Emin olun Türkiye'de yakın dönemde İran'ın gerçek dostları hükümet olacak" dedi.

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