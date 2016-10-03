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Perihan Savaş’tan Tarık Akan isyanı

"Yaşarken değerini bilelim, yaşarken yapalım tüm bunları”

03 Ekim 2016 02:47

Perihan Savaş’ın 6. Bodrum Türk Filmleri Haftası, sinemaya emek vermiş usta isimler için düzenlenen ödül törenindeki Tarık Akan isyanı geceye damgasını vurdu. Savaş, “Tarık Akan’ın nasıl filmlerde oynadığı, sanat duruşunun ne olduğu, ölümünden sonra TV ekranlarında tartışılmaya, konuşulmaya başlandı. Neden yaşarken yapılmadı bunlar? Yaşarken değerini bilelim, yaşarken yapalım tüm bunları” dedi.

Hürriyet’in haberine göre, ödül töreni öncesi bu yıl hayatını kaybeden Tarık Akan, Oya Aydoğan, Tanju Gürsu, Ülkü Erakalın, Romalı Perihan, İsrafil Köse gibi sanatçılar da multivizyon görüntüleriyle anıldı.

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