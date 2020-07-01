Perihan Savaş'tan, "Kadınsız yapamam" diyen eski eşi İbrahim Tatlıses'e: Allah akıl fikir versin

Önceki gün görüntülenen Perihan Savaş, “Ben kadınsız yapamam” diyen 68 yaşındaki eski eşi İbrahim Tatlıses’in, kendisinden 42 yaş küçük olan Gülçin Karakaya’yla olan ilişkisinin sorulması üzerine, “Çok söyleyecek bir söz yok. Allah akıl fikir versin" dedi.

Ünlü oyuncu Perihan Savaş, İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Melek Zübeyde ve torunları Zeynep, Kemal Ali ve Efe Bal ile Bodrum'da tatilde. Önceki gün kızı ve torunlarıyla kahvaltı çıkışı görüntülenen Savaş'a, 68 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile birlikte olması soruldu. Savaş, "Çok söyleyecek bir söz yok, Allah akıl fikir versin" yorumunda bulundu.

Uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülenen Melek Zübeyde ise fotoğrafları çekilince rahatsız oldu ve hızla adımlarla arabasına geçti.

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