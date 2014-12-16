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Perihan Mağden'den '14 Aralık' tepkisi: Tarif edemeyeceğim kadar elem ve utanç içindeyim

'Bu keyfi zulme maruz kalan herkes adına yazıyorum...'

16 Aralık 2014 10:03

Gazeteci Yazar Perihan Mağden, medyaya yönelik 14 Aralık operasyonunu sert ifadelerle kınadı. Mağden, Zaman yazarı Abdülhamit Bilici aracılığıyla paylaştığı mesajında, "Tarif edemeyeceğim kadar elem ve (bunları yapacak kadar yoldan çıkabilenler adına) utanç içindeyim" dedi.

Mağden'in o mesajı şöyle:

Bu keyfi zulme maruz kalan herkes adına size yazıyorum.

Tarif edemeyeceğim kadar elem ve (bunları yapacak kadar yoldan çıkabilenler adına) utanç içindeyim.

Hani çok kötü sergilenen bir oyunu izlerken, sahnede oynayanlar adına yerin dibine geçersiniz ya- Onlar kıvanç içinde korkunç oyunlarını oynamaya devam ederler, siz ise ''Yer yarılsa da içine girsem'' olursunuz.

Sahnede oynayan siz değilsinizdir, yöneten ya da yazan siz değilsinizdir; yine de YALNIZCA seyirci olarak orda bulunduğunuz için dahi, utançtan yerin dibine geçersiniz. Hislerim aynen böyle.

Bunları ifade etmek istedim. Dualarım sizlerle. Bu utanmaz oyuncuların, arlanmaz oyunları bitse de, sıcacık evlerimize dönsek! Dualarım, böyle...

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