Perihan Mağden ve Tunca Öğreten'in yargılandığı dava 18 Ekim'e ertelendi

Nokta dergisinin 'Erdoğan Selfiesi' kapağı nedeniyle toplatılmasının ardından diken.com.tr'ye verdiği röportaj nedeniyle yazar Perihan Mağden ile gazeteciler Tunca Öğreten, Orhan Şahin ve Mehmet Çağlar hakkında ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlamasıyla açılan davanın 9. duruşması bugün görüldü.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Öğreten ve Çağlar katılırken sanık ve avukatların talepleri üzerine dava ertelendi. Bir sonraki duruşma 18 Ekim 2018'de görülecek.

14 Eylül 2015’te Diken’de yayınlanan röportaja Yurt gazetesinde de yer verilmesinden dolayı hakkında dava açılan Çağlar, söz konusu dönemde sorumlu yazı işleri müdürü olmadığını belirterek önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyledi. Çağlar’ın ardından söz alan Öğreten de ayrıntılı savunma için süre talep etti. Mağden’in avukatının da dosyadaki eksikliklerin giderilmesini talep etmesinin ardından dava 18 Ekim’e ertelendi.