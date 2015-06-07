Perihan Mağden: Gel de Bülent Ersoy’u alkışlama

Perihan Mağden *

Korkunç Kardashian’ların üvey babası Bruce, şimdi Caitlyn. Sen şan, şöhret, alakaya tahvil edeceğin zamana kadar bekle, sonra da 65’inde “İçimdeki kadınla tanışmanın heyacanı içindeyim” diye ortalığa dökül! Kardeşim, gel de Bülent Ersoy’u; şöhretinin zirvesindeyken Türkiye gibi homofobik bir ülkede, her türlü zulmü göze alarak ameliyatını geçirip içinin sesini dinlemiş o insanı alkışlama!

Vanity Fair dergisinin son sayısında, efsanevi fotoğrafçı Annie Leibovitz’in fotoğrafları eşliğinde, Bruce Jenner ‘errkek’ Olimpiyat Şampiyonu’ndan, bakımlı/kokoş/yüzü gerilmiş ‘muhteşem’ kapak kızına, cinsiyet değişiminin şimdiki ayağını dünyayla paylaştı! Daha dalga dalga, epeyce muhatap olacağız belli ki mevzua.

Üstünde 50’lerin Hollywood yıldızlarının mutaassıp seksi mayolarını hatırlatan bej bir mayoyla, şehla şehla kameralara gülümsüyor ve reklam kampanyasının bu kısmını suratlarımıza patlatıyor: “Bana Caitlyn deyin!” manşeti altında. ‘Caitlyn’ adıyla açtığı Twitter hesabı birkaç saat içinde, Obama’nın hesabından daha çok takipçiye ulaşmış! Öyle böyle değil yani Amerika’da uyandırdığı ilgi ve alaka.

Korkunç Kardashian’ların üvey babası, 1976 Montreal Olimpiyatları dekatlon şampiyonu, eski Bruce/yeni Caitlyn önümüzdeki bednam yıllar boyunca Bakım Şampiyonu Kız Kardeşler için nasıl da dişli bir rakip olacağını kanıtladı.

Arabın intikamı? Katil uşaktı??

Ekrana mıhlanmışçasına izlediğim ‘Kardashian’larla Baş Etmek’ adlı ‘gerçeklik’ şovlarının ilk yılları boyunca, arka planda mırıl mırıl konuşan, ilgili & sevgili baba taklidi yapan, feci karısı tarafından çaktırmadan itilip kakılan, hobisi olan oyuncak helikopterlerden satın alabilmek için dahi kendi parasını dilenen, “Bu ne idüğü belirsiz, tuhaf figürün, meselesi nedir ya?” diye beni ara ara düşündüren Bruce –

Brezilya ağdalarını nasıl yaptıklarını dahi bizlerle paylaşan, bu vülgerliğin / banalliğin / ticariliğin / sıradanlığın müthiş ‘kadın’ tacirleri, yıllarca denetimsiz bir teşhircilikle müthiş bir şöhret, para ve alakayı istiflediler de istiflediler!

Halen de attıkları her adımda ‘haber’ olmayı, başarabilmekteler.

Bruce da şovda ‘görünmesi’ karşılığında, tabii ki para cukkalıyordu yıllar boyunca. Ama içindeki kadın, Vapidus (Latince: Tatsız, tuzsuz, sıradan, banal demek) Kim’in gördüğü alakayı da NE biçim kıskanmış!

Baksanıza mayosunun rengine!

İsmi bile: Helga değil, Mary Anne değil, Skylar, Rebecca, Darilyn değil; Caitlyn! Kardashian’lar Feci Anneleri Kris’in isminden başlayarak, İngilizcede normalde ‘C’ harfiyle yazılan isimlerinin ‘K’ harfiyle yazılmasıyla ünlüler. Bruce Jenner böylece ‘Caitlyn’ diye ‘C’ harfiyle başlayan bir ismi seçip, üstüne üstlük bunu ‘K’ harfiyle yazmayıp, yazılması GEREKTİĞİ GİBİ yazarak, kölenin intikamını DA almış olmuyor mu?

Ben, yıllarca bu klanın bitmeyen süslenmesini, püslenmesini izlemiş Jenner’ın gayet dolmuş olduğu kanaatindeyim.

Pek tabii ki, aynı Kardashian Kadınları gibi bir alaka vampiri olduğunu kanıtlamış olması, çekilmez bir kadın olan Kris’in ellerinde yıllarca bir böcek gibi kıvranması, kadınlık şahikası rolüyle dünyayı meşgul eden bu kadınlardan intikam alabilmek için, transseksüellik yoluna girdiği anlamına gelmiyor.

Sırf Kardashian’lara kapak olsun diye (oldu da ayrıca!) kadın olmaya karar verdiğini varsaymak saçma olur. Ama öyle bir katkı maddesi de var işin içinde, demeye çalışıyorum.

Bruce/ Caitlyn ‘doğdu doğalı’ erkek kimliğinin içinde rahat edemediğini söylüyor. “İlla billa errkek olmamı mı istiyorsunuz? Alın size errkeklik ulan!” diye dekatlon şampiyonu olduğunu dahi (acayip sıkıcı tarzıyla) uzun uzun anlattı.

80’lerde başlıyor cinsiyet değiştirme girişimlerine: ‘Motivasyonal konuşmalarını’ yapmaya giderken içine kadın çorabı ve sutyen giymeye, kimi zaman otel lobilerinde kadın kılıklarında dolaşmaya, en mühimi hormon tedavisi görmeye başlıyor. İkinci karısından olan oğulları, bir gün duş yaparken büyümeye başlayan memelerini görüp, “Aaa! Babamın memesi var!” dahi oluyorlar.

Ama nasıl oluyorsa oluyor, iki eşinden dört çocuğu olan (yani evlilik, çocuk, errrkeklik hepsini tatmışsın be adam!) Bruce, arkadaşları tarafından tanıştırıldığı Kris’in rüzgârına kapıldığı gibi, onunla da evlenip iki kız çocuğu ve yirmi üç yıldan sonra, ANCAK 65 yaşında ‘kendini bulmaya’ karar veriyor! (Dolar, dolar, dolar) Eeee... Şimdi gelsin paralar gitsin saçmalamalar, itiraflar, dışavurumlar, estetik ameliyatlar, lazerler, ağdalar...

Bülent Ersoy'un günahı neydi?

Beni bunca sinirlendiren Bruce’un garanticiliği. Esasında. Yoksa transların başımın üstünde yeri var. Tabii ki. En çok para, şan, şöhret, alakaya tahvil edeceğin zamana kadar bekle, bekle, bekle, bekle –

Sonra da 65 yaşında “İçimdeki kadınla tanışmanın heyecanı içindeyim” diye ortalığa dökül!

Kardeşim, gel de Bülent Ersoy’u; paranın, şöhretinin, gençliğinin zirvesindeyken Türkiye gibi homofobik, transfobik, her nevi fobik bir ülkede, her türlü zulmü/dışlanmayı/baskıyı/yasaklanmayı göze alarak ameliyatını geçirip ruhunun/bedeninin/içinin sesini dinlemiş o insanı alkışlama! Kenan Evren zulmüne aslanlar gibi göğüs germesindeki yürekliliği, Bruce Jenner paraları cukkalamak üzere, bunca ‘Yalan Yıl’dan sonra ortaya dökülünce, takdir etme! Bruce Jenner’ı; sıradanlığın, avamlığın, ortalamanın methiyesi olarak bunca şöhrete ulaşmış Kardashian Kabilesinden ayrı düşünmemin imkânı yok. Yalan Dünya Kumpanyasının Babası! Olarak telakki etmememin.

Beni bunca sinirlendiren Bruce’un garanticiliği. Esasında. Yoksa transların başımın üstünde yeri var. Tabii ki. En çok para, şan, şöhret, alakaya tahvil edeceğin zamana kadar bekle, bekle, bekle, bekle –

Sonra da 65 yaşında “İçimdeki kadınla tanışmanın heyecanı içindeyim” diye ortalığa dökül!

Kardeşim, gel de Bülent Ersoy’u; paranın, şöhretinin, gençliğinin zirvesindeyken Türkiye gibi homofobik, transfobik, her nevi fobik bir ülkede, her türlü zulmü/dışlanmayı/baskıyı/yasaklanmayı göze alarak ameliyatını geçirip ruhunun/bedeninin/içinin sesini dinlemiş o insanı alkışlama! Kenan Evren zulmüne aslanlar gibi göğüs germesindeki yürekliliği, Bruce Jenner paraları cukkalamak üzere, bunca ‘Yalan Yıl’dan sonra ortaya dökülünce, takdir etme! Bruce Jenner’ı; sıradanlığın, avamlığın, ortalamanın methiyesi olarak bunca şöhrete ulaşmış Kardashian Kabilesinden ayrı düşünmemin imkânı yok. Yalan Dünya Kumpanyasının Babası! Olarak telakki etmememin.

* Bu yazı hurriyet.com.tr'den alınmıştır