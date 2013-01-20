Perihan Mağden: Acun'a dünyanın hiçbir yerinde program sundurmazlar

Yazar Perihan Mağden, yapımcı Acun Ilıcalı için "Sırrını çözemedim. Türkiye’ye has bir başarı. Dünyanın hiçbir yerinde ona program sundurmazlar" dedi.

Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye konuşan Mağden "Starı Star yapman kırılganlıktır" dedi. Gence'nin Mağden'le yaptığı söyleşinin o bölümü şöyle:



Sizce star olmanın şartı ne?

- Starı star yapan kırılganlık. Karşısındakine kırılganlık hissini geçirebilenler: Marilyn Monroe, Türkanş, Tarkan, James Dean... 60 yıl sonra da Marilyn posteri kebapçılarda. Çünkü kırılganlık hissi veriyor.

Son yılların starı kim?

- 30 yıl içinde bu hissi veren bir tek Tarkan çıktı. Kadınlar onu bebek gibi görüyor. Kapıp mağaralarına götürmek, korumak istiyorlar.

Tarkan’ı sadece korumak mı istiyoruz?

- Evet, bunlar yaralı ruhlar. Kadın, Tarkan’ı yatmak için değil, korumak için mağarasına götürmek istiyor. Türkanş’ı da öyle... Sezen, konserlerinin yarısında kakara kikiri yapıyor. Çünkü ciddi yaralı bir ruh. Ona mağaranda bakmak istersin!

Siz kime mağaranızda bakmak istersiniz?

- Marilyn Monroe ve Tarkan’a.

Peki Murat Boz?

- ‘O Ses Türkiye’ yarışmasında ona bayıldım. Şahane mizah yapıyor. Boy, pos var. Ses var. Maalesef sahnede ruhu yok.

O yarışmada Hadise nasıl sizce?

- Onu kaba saba sanırdım. Yarışmada bayıldım. Gönül kadını. Rol yapmıyor. Yalnız kilo verip neden kendini herhangi bir kız gibi yaptı? Memeli, tombik haline bakmaya doyamıyordum. Çok daha seksi ve hafif müstehcendi. ABD’de Jennifer Lopez, Kim Kardashian gibi kıvrımlı kadınların dönüşü yaşanıyor.

Hülya Avşar’a gelirsek...

- ‘O Ses Türkiye’de Hülya Avşar’ı daha katlanılır buluyorum. ‘Yetenek Sizsiniz’de deliriyor; tahammül edip bakamıyorum.

Jüri üyelerinden bahsettik. Peki Acun Ilıcalı’yı seviyor musunuz?

- Sırrını çözemedim. Türkiye’ye has bir başarı. Dünyanın hiçbir yerinde ona program sundurmazlar.

Neden?

- Hafif kekeliyor, sıradan cümleler kuruyor. Ses, fizik, boy: Sıradanlığa methiye!

Belki bu yüzden seviliyordur...

- Olabilir. Hollywood’da da hiç güzel olmayan yandaki komşunun kızı durumu var. Sandra Bullock’un star olması gibi. Acun’da da o var. Hiçbir özelliği yok. Yapımcı olaraksa çok zeki. Survivor’da bir kadro kuruyor hepimizi ekrana bağlıyor.

Dizi izliyor musunuz?

- ‘Yalan Dünya’yı izliyorum. ‘Muhteşem Yüzyıl’ın özetini seyrediyorum. ‘Kuzey Güney’ hastasıyım.

Kıvanç Tatlıtuğ için mi?

- Kıvanç yüzünden ‘Muhteşem Yüzyıl’ı bırakıp ‘Kuzey Güney’e transfer oldum. Bir de ‘Kuzey Güney’in yazarları Melek Gençoğlu ve Ece Yörenç’in bugünün Hüseyin Rahmi ve Reşat Nuri’si olduğunu düşünüyorum.