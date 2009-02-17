Perihan Maden'in kitabı Flamanca

Yazarın daha önce de “Haberci Çocuk Cinayetleri” adlı kitabı Flamanca yayımlanmıştı. “Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?”, 2009 yılı içerisinde Flamancanın yanı sıra İspanyolca, İtalyanca, Almanca, Bulgarca, Yunanca, Katalanca, Fransızca, İngilizce ve Lehçe yayımlanacak. Ayrıca Mağden’in yönetmen Kutluğ Ataman tarafından sinemaya da aktarılan “İki Genç Kızın Romanı” adlı kitabı da 2009 sonbaharında Atheneaum yayınevi tarafından yayımlanacak.