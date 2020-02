Peribacalarının keyfini at üzerinde sürüyorlar

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA) - \'GÜZEL Atlar Diyarı\' Kapadokya\'ya gelen turistler, kış aylarında peribacalarını at üzerinde gezerek, tatillerinin tadını çıkarıyor.

Kış aylarında Kapadokya bölgesini gezmek isteyen yerli ve yabancı turistler, bölgedeki turizm aktivitelerinden de yararlanıyorlar. Peribacalarının en yoğun olduğu Nevşehir\'in Göreme Beldesi ile Ürgüp ilçesi arasındaki vadilerde atv, at ve arazi araçlarıyla düzenlenen turlara katılıyorlar.

Göreme\'de atçiftliği olan Rahmi Özgür, hava şartları nedeniyle büyük ilgi gören balon turlarının zaman zaman iptal edildiğini ancak at, atv ve arazi araçları turlarının her zaman yapılabildiğini kaydetti. Özgür, \'\'Kapadokya demek, \'Güzel Atlar Diyarı\' demektir. Bu nedenle bölgeye gelen turistler, ata binmeyi tercih ediyorlar. Çiftliğimizde 45 atımız var ve büyük gruplar halinde gelen turistlerin, vadilerdeki peribacaları arasında at keyfi sürmeleri için gayret gösteriyoruz. Yabancı turistlerin ata ilgileri bir hayli fazla, yerli turistler o kadar ilgi göstermiyorlar ama biz halkımızı da bekliyoruz. Onlar da gelsinler, bölgeyi at sırtında gezmenin keyfini onlar da yaşasınlar\'\' dedi. Çinli turistlerin daha çok atv turlarını tercih ettiklerini belirten tur operatörleri, diğer ülkelerden gelen turistlerin ise daha çok ata binmek istediklerini belirtiyorlar.

LEE AİLESİ, AT TURUNUN TADINI ÇIKARDI

Güney Kore\'den gelen 5 kişilik Lee Ailesi de at turunu tercih etti. At çiftliğinde kendileri için hazırlanan atlara kasklarını takıp, sırayla binen aile üyeleri, vadiler arasında gezerek eşsiz manzaranın keyfini çıkardı.

TUR ÖNCESİ ATLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRİLİYORLAR

Bölgedeki Aşk Vadisi ve Güvercinlik Vadisi başta olmak üzere diğer vadilerde de at turları düzenleniyor. Turlar, 1 ve 2 saatlik seanslar halinde yapılırken, turistler 1 saatlik tur için kişi başı 100, 2 saatlik tur için ise 200 TL ücret ödüyorlar. Rehberler eşliğinde yapılan tur başlamadan önce ise turistlere tur ve binecekleri atlar hakkında kısa bilgiler veriliyor.

