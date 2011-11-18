Peri masalı 6 yıl sürdü!

T24

Altı yıldır evliydiler





49 yaşındaki Demi Moore, ayrılık kararını "büyük bir üzüntü ve kalbi acıyarak" aldığını söyledi. "Bir kadın, bir anne ve bir eş" olarak "kutsal değerleri" olduğunu belirten Moore kendisi ve ailesi açısından çok zor zamanlar geçirdiğini söyledi. Moore bundan sonra ailesine ve kendisine zaman ayıracağını ifade ederek, insanlardan özel hayatına saygı duymalarını istedi.Moore’un açıklamasından kısa süre sonra Ashton Kutcher Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Kutcher, hesabına “Demi ile geçirdiğim zamanları daima sevgiyle anacağım. Evlilik dünyadaki en zor şeylerden biri ve ne yazık ki bazen başarısızlıkla sonuçlanıyor. Sevgiyle ve ışıkla” satırlarını yazdı."Ghost", "Charlie’s Angels", "Striptease" gibi filmlerin ünlü oyuncusu Demi Moore kendisinden 16 yaş küçük aktör Ashton Kutcher ile 2005 yılında evlenmişti. Çiftin bir süredir evliliklerinde sorunlar yaşadığı ve ayrılacakları konuşuluyordu. 1987 yılında evlendiği ünlü aktör Bruce Willis'ten 13 yıl sonra ayrılan Demi Moore’un bu evlilikten 3 çocuğu bulunuyor.Ashton Kutcher, bugünlerde ABD'nin çok izlenen televizyon dizilerinden “Two and a Half Men”de yakaladığı başarının tadını çıkarıyor.Kutcher, özel hayatında yaşadığı sorunlar nedeniyle diziden uzaklaştırılan Charlie Sheen'in yerine dizi kadrosuna dahil edilmişti. Demi Moore ise son yıllarda oyunculuk kariyerinde gerileme yaşıyor.