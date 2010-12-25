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Yaşam

Peri bacalarından biri çöktü

Dünyanın en önemli yeryüzü şekillerinden biri olarak kabul edilen Nevşehir'deki peri bacalarından biri, bu sabah saatlerinde çöktü.

25 Aralık 2010 02:00

T24 - Dünyanın en önemli yeryüzü şekillerinden biri olarak kabul edilen Nevşehir'deki peri bacalarından biri, bu sabah saatlerinde çöktü.




Yaklaşık 25 metre yüksekliğindeki peri bacasından kaya parçaları koptu.

Nevşehir Göreme'ye bağlı Aydınlı mahallesindeki peri bacasının 1989 yılında bir bölümü yıkılmıştı.

25 metre yüksekliğindeki peri bacası bugün sabah saatlerinde aniden çöktü.

Peribacasından kopan kaya parçalarının bir kısmı yakındaki bir butik otelin deposuna düştü ve bir binanın duvarına zarar verdi. Kayalar telefon kablolarını da kopardı. Çökmenin sabah saatlerinde olması, can kaybını önledi.

1975 yılına kadar Göreme'de yaşayan halk, peri bacalarının hazine tarafından kayıt altına alınması nedeniyle bölgeyi terk etti. Yetkililere göre peri bacaları bu yüzden korumasız kaldı.

Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, "Sabah 7 buçukta olmuş, zaten bu kaya parçasında çatlaklar vardı, düşeceği belliydi. Bu güzel kayalarımız yıpranmaya başladı, yıprananlar oldu. Çünkü bu büyük kütleyi durduramazsınız, durdurma şansınız yok. Bu baca daha önceden de yıkılmıştı, önleme şansınız yok" dedi.

Daha önce büyük çatlakların oluştuğu tespit edilen peri bacasının, çökme tehlikesi nedeniyle 4 yıl önce riskli ilan edildiği öğrenildi.

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