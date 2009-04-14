Peri Bacaları '7 Harika'nın en güçlü adaylarından

Kapadokya Peri Bacaları, dünyanın yeni 7 tabiat harikasının en güçlü adayları arasında bulunuyor.



İnternetteki, 250'den fazla turizm ve seyahat dergileri tarafından yapılan son düzenlemede, 2011 yılında açıklanacak olan dünyanın yeni 7 tabiat harikası için dünya genelinde 21 bölge belirlendi.



Aralarında peri bacalarının da bulunduğu 21 aday bölgenin, dünyanın yeni 7 tabiat harikasına en güçlü adaylar olduğu vurgulandı.



Değerlendirmede, peri bacalarının, 60 milyon yıllık bir jeolojik geçmişe sahip olduğu, ayrıca 2 bin yıl önce Hıristiyanların ilk kiliseleri bu bacalar içinde kurdukları hatırlatıldı.



