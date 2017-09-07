Perge'nin Helenistik kuleleri restore edilecek

Antalya'da, her yıl 10 binlerce turistin ziyaret ettiği Perge Antik Kenti'ndeki Helenistik kulelerin restorasyonuna başlanacak.

Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, Perge Antik Kenti'nde ihalesi tamamlanarak restorasyon çalışmalarına başlanacak Helenistik kulelerde incelemede bulundu.

Karabayram, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, milattan önce ikinci ve üçüncü yüzyıla ait Helenistik kulelerinin Pamfilya döneminin en gösterişli yapılarından olduğunu söyledi.

Kulelerin iki binli yıllardan başlayıp, 2007 yılına kadar gelen bir serüveni olduğunu hatırlatan Karabayram, "İki binli yıllarda projeleri hazırlandı. Buradaki taşlar tasnif edilip ayrıldı. Kuleye ait 2 bine yakın taş tasnif edildi. Şimdi bu taşların kullanılabilecek bir bölümünün kulelere düzenli bir şekilde yeniden bağlantıları yapılarak kullanıma açılması planlanmakta. Kulelerin gelecek nesillere aktarılması için çok ciddi bir çalışma başlatılıyor." diye konuştu.

Perge için ciddi çalışmalar yapıldığını ifade eden Karabayram, Helenistik dönemin en önemli yapılarının restore edilecek olmasının önemli olduğunu vurguladı.

"Helenistik kuleler için 2,5 milyon lira ödenek aktarıldı"

Pamfilya döneminin en ihtişamlı, Perge'nin doğu bölümüne açılan önemli simgenin kapılar olduğuna dikkati çeken Karabayram, şöyle konuştu:

"Yerli ve yabancı turistler bu kapılardan 2019'un sonuna doğru güvenlikli bir şekilde geçmiş olacaklar. Bu bölüm kapatılmıştı. 2019'un ortasından itibaren Perge'nin simge yapıları Helenistik kuleler tam anlamıyla hizmete açılmış olacak. Restorasyon için 2 binli yıllarda çok az bütçeler ayrılmıştı. Kültür ve Turizm Bakanımız ve Dışişleri Bakanımızın desteğiyle sadece Helenistik kuleler için 2,5 milyon lira gibi bir ödenek aktarıldı. İhale gerçekleştirildi, yer teslimi yapıldı. Şu anda ön çalışmalara başlandı. Tarama çalışmaları yapılıyor. Akabinde de uygulama faaliyetleri ve çalışmalar başlayacak. Sadece Perge değil, Antalya'da bütün ören yerleri için bütçeden çok ciddi miktarda ödenek aktarıldı."