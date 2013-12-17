'Performans sanatının Madonnası'ndan 3 günde 1 milyon öpücük

Sanat eleştirmenleri ve sanatseverler tarafından ‘Performans sanatının Madonnası’ diye tanımlanan Nezahat Ekici, ilk solo sergisinde 3 günde 1 milyon öpücük kondurdu

Berlin kökenli Türk performans sanatçısı, Londra’nın ünlü caddelerinden Oxford Street’in hemen yanıbaşında yer alan tek Türk sanat galerisi Pi Artworks Londra’da, 3 gün boyunca tüm nesneleri ve aksesuarları öpücüklerle doldurdu. Bu perfonmans için galerinin bir bölümü, içerisinde anne ve babasının resimlerinin yanı sıra kardeşlerininde fotoğraflarının yer aldığı bir ev ortamına dönüştürüldü.

Ekici’nin solo sergisinde, bütün alanı dudak izleriyle kaplama gayreti adeta bir işkenceye dönerek bir acıyı da hatırlatan güçlü bir süreci resmediyor. Oda içerisinde kırmızıya dönen duvarlar, yatak ve yastık, ayna ve diğer mobilyalar, hatta kıyafetleri aslında çok şey anlatıyor.

Shaheen Merali’nin küratörlüğünde gerçekleşen performansın ziyaretçileri arasında İngiliz sanatseverlerin yanı sıra yaşamını Londra’da sürdüren uluslararası karikatürist Ufuk Uyanık ve Kıbrıslı Türk sanatçı Sümer Erek’de yer aldılar.

Nezahat Ekici kimdir?

Münih’te Resim ve Heykel eğitimi aldı. Marina Abramoviç’le birlikte Performans Sanatı alanında yüksek lisans yaptı. 40 yıldır Almanya’da yaşayan Ekici, 13 yıldır işlerini ve 150 farklı performansını, 4 kıtada 100’den fazla kentte ve 30’dan fazla ülkede çeşitli müzeler, galeriler ve bienallerde sundu. Hareket, mekân, malzeme, beden, eylem ve etkileşim konularıyla ilgilenen sanatçı, yaşamını Berlin ve Stuttgart’ta sürdürüyor.