Performans ödevlerine düzenleme

Velilerin öğrencilik yapar gibi ders çalışmalarına neden olan ilköğretim performans ödevleri, yeniden düzenlendi.



Öğrencinin yapamayacağı performans ödevleri verilmeyecek. Velilerin yaptığı anlaşılan ödevler değerlendirilmeyecek. Milli Eğitim Bakanlığı, 4 yıl önce uygulamaya konulan ve velilerin şikâyetlerine neden olan performans görevlerini yeniden değerlendirdi.



Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik tarafından bütün okullara gönderilen genelge ile performans ödevlerinde dikkat edilecek hususlar şöyle sıralandı:



* Performans görevleri öğrencilerin internetten ya da ansiklopedilerden bilgileri aynen aktarmalarını değil; bilgiyi edinme, düzenleme, kritik etme, kendini ifade etme, yaratıcılığı ve vücut dilini kullanma gibi hem bilişsel hem de duyuşsal becerilerini işe koşmalarını sağlamalı.



* Görevler öğrencinin yapmakta, öğretmenin ise takip etmekte ve değerlendirmekte zorlanacağı güçlükte olmamalı.



* Velilerin gerekli kaynak ve materyallere ulaşma, yol gösterme gibi konularda öğrencilere yardımları dışında, görevi yapmak gibi katkıları olmamasına dikkat edilmeli.

