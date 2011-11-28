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Dünya

Peres'ten Ürdün'e sürpriz ziyaret AMMAN (A.A) 

28 Kasım 2011 18:35

-Peres'ten Ürdün'e sürpriz ziyaret AMMAN (A.A) - 28.11.2011 - İsrail Devlet Başkanı Şimon Peres, Ürdün'e sürpriz bir ziyaret yaptı.  Ürdün Kraliyetinden yapılan açıklamada, Peres'in Ortadoğu barış süreciyle ilgili temaslarda bulunmak üzere Ürdün'e planlanmamış ziyarette bulunduğu bildirildi. Açıklamada, Almanya'ya gidecek olan Kral İkinci Abdullah'ın, ülkeden ayrılmadan kısa süre önce Peres ile bir araya geldiği belirtildi.  Kral Abdullah, geçen hafta Batı Şeria'ya gitmiş, Filistin lideri Mahmud Abbas ile görüşmüştü.

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