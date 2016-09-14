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Dünya
Deutsche Welle

Peres’in sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Felç geçiren İsrail eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres’in sağlık durumunun stabil olduğu ancak ciddiyetini koruduğu bildirildi. Doktorlar Peres’in yaşama şansının oldukça yüksek olduğunu söyledi.

14 Eylül 2016 14:42


İsrail'in Nobel Barış Ödüllü eski Cumhurşbakanı Şimon Peres'in geçirdiği felcin ardından sağlık durumunun stabil olduğu ancak ciddiyetini koruduğu belirtildi. Tel Aviv yakınlarında bir hastanede tedavi gören Peres'in doktoru ve damadı Raphy Walden, eski Cumhurbaşkanının yaşama şansının “oldukça yüksek” olduğunu söyledi. 93 yaşındaki Peres ile yeniden iletişim kurulabildiğini belirten Walden, çevresine tepki vermeye başladığını da kaydetti.

Peres'in tedavi gördüğü Ramat Gan'daki Sheba Tıp Merkezi Başhekimi İshak Kreiss ise gazetecilere yaptığı İbranice açıklamada “Peres'in durumu stabil ama ciddiyetini koruyor” dedi. Kreiss İngilizce açıklamasında ise Peres'in “hayati tehlikesinin” bulunduğunu söyledi. Kreiss, Peres'in yoğun bakımda tedavisine devam edileceğini kaydetti.

Walden AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, Peres'in gece elini sıktığını ve söylenenleri anladığını belirtti. Walden, Peres'in salı günü bürosunda yaptığı bir görüşmenin ardından kendini iyi hissetmediği ve emin olmak için hastaneye getirildiğini dile getirdi. Walden, Peres'in hastanede felç geçirdiğini söyledi. Felcin sağ tarafında görüldüğünü kaydeden Walden, suni solunum cihazına bağlandığını ve yatıştırıcı ilaç verildiğini anlattı.

Nobel Barış Ödülü sahibi

Peres, İsrail'in kurucuları arasında yaşayan son isimlerden biri olarak gösteriliyor. Siyasi hayatı boyunca iki kez başbakanlık yapan Peres, 2007-2014 yılları arsında da cumhurbaşkanlığı görevinde bulundu. Birçok kere de bakanlık yaptı. Dışişleri Bakanlığı sırasında eski Başbakan İzak Rabin ve Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat ile 1994 Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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