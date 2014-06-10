Peres'in halefi kim olacak?



İsrail'de Peres dönemi kapanıyor. Görev süresi 27 Temmuz'da dolacak olan 90 yaşındaki cumhurbaşkanı bir daha aday olmayacağını açıkladı. Diyalogdan yana, arabulucu tutumuyla bilinen Peres İsraillilerin de büyük desteğini kazanmıştı.

İsrail medyasında seçimden önceki dönemin skandallar ve çeşitli siyasi ayak oyunlarıyla geçtiği eleştirileri dikkat çekiyor. Seçim yarışının başında altı kişi cumhurbaşkanlığı için adaylığını koymuştu, fakat seçimin favorisi gösterilen İşçi Partisi'nin adayı Binyamin Ben Eliezer hafta sonu adaylıktan çekildiğini duyurdu. Siyasetçi kararına, lüks villası nedeniyle polise ifade vermek zorunda kalmasını gerekçe gösterdi.

Rivlin-Netanyahu çekişmesi

İsrail'de cumhurbaşkanı meclis tarafından seçiliyor. Kamuoyu yoklamalarına göre ise halkın yüzde 30'u muhafazakâr Likud partisinden Reuven Rivlin'i destekliyor.

Fakat Rivlin ile Başbakan Netanyahu arasındaki iplerin gergin olduğu biliniyor. Likud partisinin eski kanadından Rivlin, Peres'in aksine bir Filistin devletine karşı olduğunu dile getiriyor. Milliyetçi-muhafazakâr tutumuyla bilinen 74 yaşındaki politikacı, iki devletli çözümü reddediyor ve Yahudi yerleşim yerlerinin genişletilmesine de onay veriyor. Rivlin, Meclis Başkanı olduğu dönemde birçok kez Netanyahu koalisyonunun önünü kesmişti. Netanyahu ikinci iktidar döneminde ise Rivlin'i meclis başkanlığından almış ve kararına herhangi bir gerekçe göstermemişti.

Toplam beş aday

Tahminlere göre, Rivlin seçimlerin ilk turunda mutlak çoğunluğu sağlayamasa da, ikinci turda muhtemelen Cumhurbaşkanı seçilecek. İkinci turda Rivlin'in karşısına rakip olarak ise Meclis Başkanı Dalia Itzik'in çıkabileceği belirtiliyor. Ben Eliezer'in çekilmesinin ardından, onun oylarını Itzik'in alabileceği yorumları yapılıyor. Diğer üç adaydan biri meclisten Meir Şetrit, ikisi ise meclis dışından, İstanbul doğumlu emekli Yargıtay hâkimi Dalia Dorner ile Nobel ödüllü kimyager Daniel Shechtman.