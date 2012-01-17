Peres ve Aliyev'e 'şeytan'lı mesaj

T24 - İsrail'le ittifak yaptığı gerekçesiyle Azerbaycan'da içişleri ve enformasyon bakanlığı ile iktidar partisinin internet sitelerine siber saldırı düzenlendi. İlham Aliyev, Şimon Peres'le el sıkışırken şeytan kılığında bir figür de onlara gülümsüyor.



Son günlerde Suudi internet korsanları İsrail'e karşı değişik tarihlerde siber saldırılar düzenleyerek, 400 bin İsraillinin kredi kartı bilgilerini çaldı. Dün ise İsrail'le ittifak yapan tek Müslüman ülke gerekçesiyle Azerbaycan'da devlet kurumları siber saldırının hedefi oldu.





Siteye şeytan figürü konuldu



Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Enformasyon Bakanlığı ve iktidar partisinin internet siteleri korsanlar tarafından hacklendi.



Saldırıya uğrayan İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesine İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in el sıkışırken çekilmiş bir fotoğrafı yerleştirildi. İki lider el sıkıştığında Peres'ın başının üzerinden onlara gülümseyen bir şeytan figürü de yer aldı.





'Sonun Kaddafi gibi olur'



İktidar partisinin hacklenen sitesinde de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e "Yahudilerin hizmetkarı" suçlamasında bulunuldu.



Mesajda ayrıca Arap Baharı'nın etkisiyle iktidardan uçaklaştırılan Libya devrik lideri Muammer Kaddafi, Mısır eski lideri Hüsnü Mübarrek ve Tunus lideri Zeynelabidin bin Ali'ni akıbetleri hatırlatılarak, sonunun aynı olacağı imasında bulunuldu.



Azerbaycanlı yetkililer, saldırıyı ülke liderine yapılan bir hakaret olarak değerlendirerek, soruşturma başlattı. Saldırıyla ilgili açıklama yapan iktidar partisi milletvekili Mübariz Gurbanlı, "Azerbaycan'dan korkanlar böyle bir saldırı gerçekleştirdi" dedi.







