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Dünya
Deutsche Welle

Peres hastaneye kaldırıldı

İsrail'in eski cumhurbaşkanlarından Şimon Peres yeniden hastaneye kaldırıldı. Peres kalbinden geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı hastaneden salı günü çıkmıştı.

25 Ocak 2016 11:23

Eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres kalp rahatsızlığından
dolayı yeniden hastaneye kaldırıldı. Hafif enfarktüs nedeniyle
hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilen 92 yaşındaki
Peres'in pazar günü göğsündeki
ağrılar nedeniyle yeniden
hastaneye yatırıldığı bildirildi. Nobel Barış Ödülü sahibi
Peres, salı günü hastaneden çıkmıştı.

Çeşitli dönemlerde başbakanlık yapan Şimon Peres 2007'den 2014
yılına kadar İsrail Devlet Başkanlığı görevinde bulunmuştu.
Şimon Peres dışişleri bakanlığı sırasında eski Başbakan İzak
Rabin ve Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat ile 1994
Nobel barış ödülüne layık görülmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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