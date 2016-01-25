Peres hastaneye kaldırıldı

Eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres kalp rahatsızlığından

dolayı yeniden hastaneye kaldırıldı. Hafif enfarktüs nedeniyle

hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilen 92 yaşındaki

Peres'in pazar günü göğsündeki

ağrılar nedeniyle yeniden

hastaneye yatırıldığı bildirildi. Nobel Barış Ödülü sahibi

Peres, salı günü hastaneden çıkmıştı.

Çeşitli dönemlerde başbakanlık yapan Şimon Peres 2007'den 2014

yılına kadar İsrail Devlet Başkanlığı görevinde bulunmuştu.

Şimon Peres dışişleri bakanlığı sırasında eski Başbakan İzak

Rabin ve Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat ile 1994

Nobel barış ödülüne layık görülmüştü.