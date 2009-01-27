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Dünya

Peres, Erdoğan’dan Gazze’yi dinleyecek

Davos, Gazze saldırısıyla karşı karşıya gelen Türkiye ile İsrail arasında sürpriz bir buluşmaya ev sahipliği yapacak

27 Ocak 2009 02:00

Davos, Gazze saldırısıyla karşı karşıya gelen Türkiye ile İsrail arasında sürpriz bir buluşmaya ev sahipliği yapacak.

Başbakan Tayyip Erdoğan, Dünya Ekonomik Forumu için yarın gideceği Davos’ta, perşembe akşamı İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile "Gazze: Ortadoğu Barışı İçin Model" konulu oturumda bir araya gelecek.

Erdoğan’ın, tepkisinin hedefinin İsrail halkı değil, saldırıların sorumlusu İsrail yönetimi olduğunu vurgulayıp, "antisemitizm gibi İslam fobia"nın da insanlık suçu olduğunu vurgulaması bekleniyor.

Sarkisyan da orada

Erdoğan ile aynı tarihlerde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ile Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın da Dışişleri Bakanları ile birlikte Davos’ta olacakları öğrenildi. Davos’ta Aliyev ile görüşeceği duyurulan Erdoğan’ın programında dün itibariyle Sarkisyan ile bir temas yer almıyor.

Erdoğan’ın Davos’ta görüşeceği isimler arasında, Rusya Başbakanı Putin de yer alıyor. Erdoğan ayrıca, Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbayev, Arnavutluk Başbakanı Sali Berişa, Hollanda Başbakanı Jan Peter Balkenende, Ortadoğu Dörtlüsü Temsilcisi Tony Blair, Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick gibi devlet adamları ve bürokratlarla görüşecek. Erdoğan’a, Başmüzakereci Egemen Bağış, Devlet Bakanı Mehmet Şimşek ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan eşlik edecek.

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