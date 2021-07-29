Pereira konuşma yaptı, "bazı oyuncuların gözleri doldu"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, oyuncularıyla yaptığı toplantıda, başarıya ulaşmak için saha içinde ve saha dışında aile olma vurgusunda bulundu. Konuşamanın bazı futbolcuları duygulandırdığı ifade edildi.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine Portekizli hoca, “Saha içinde ve saha dışında hep birlikte bir aile olmayı istiyorum. Siz oyuncularım, benim ailemin birer parçasınız. Ben oyuncularımla, ailemle gurur duymak istiyorum. Hayatımızda hiçbir şey kolay değil, ama hedefe odaklanırsak, çok çalışırsak, birbirimize saygı duyarsak bizim için güzel bir sezon olacak” dedi.

Portekizli deneyimli Teknik Direktör, “Hedefimize ulaşmak istiyorsak birlikte hareket etmeliyiz, aile olmalıyız. Ben sizlere inanıyor ve güveniyorum” ifadelerini kullandı. Vitor Pereira'nın aile vurgusu oyuncuların oldukça duygulanmasına yol açarken bazı futbolcuların gözleri doldu. Fenerbahçeli oyuncular hep bir ağızdan, Vitor Pereira'ya gelecek sezon için başarı, birlik ve beraberlik sözü verdi.