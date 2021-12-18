Pereira, derbide İrfan Can, Sosa ve Özil'i aynı anda kullanacak

Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisinin anahtarı belli belli oldu.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre takımının topu tutmakta ve oyun kurmakta zorlandığını belirleyen Teknik Direktör Vitor Pereira, bunu aşmanın yolunu da buldu. Vitor Pereira, derbide İrfan Can Kahveci, Jose Sosa ve Mesut Özil'i aynı anda kullanacak. Topla ilişkileri iyi olan, oyun kurma özelliğine sahip ve hem asist yapıp hem de gol atabilen üç ismin bir arada görev almasıyla Beşiktaş'a maça hükmetme şansı verilmemesi planlanıyor.

Sosa orta sahada kesici- top dağıtıcı rolünü üstlenecek. İrfan Can forvete yakın oynayıp ceza alanı çevresinde sayısal fazlalık sağlayacak. Mesut ise oyun kurucu olurken boşalan alanlara girip gol arayacak.