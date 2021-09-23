Pereira'dan tarihi başarı: Adını Fenerbahçe efsanelerinin yanına yazdırdı

Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği GZT Giresunspor'u 2-1 yenen Fenerbahçe, rakiplerinin puan kaybettiği haftayı 3 puanla kapattı. Fenerbahçe ile iç sahada çıktığı 20 maçta da yenilmeyen teknik direktör Vitor Pereira, tarihi bir başarıya imza attı.

Fenerbahçe'deki ikinci dönemine oldukça iyi bir başlangıç yapan Vitor Pereira'nın Kadıköy'de bileği bükülmüyor. Sarı lacivertliler, Pereira yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 20 iç saha maçında yenilgi yüzü görmedi.

2015/16 sezonunda da Fenerbahçe'yi çalıştıran Pereira, ligi evinde mağlubiyet almadan tamamlamıştı. Fenerbahçe o sezon, Kadıköy'de çıktığı 17 lig maçında 14 galibiyet, üç beraberlik gibi harika bir grafik çizerken, bu maçlarda 32 gol atıp, sadece 10 gol yemişti.

Bu sezon evinde henüz yenilmeyen Fenerbahçe, Antalyaspor ve Giresunspor'u mağlup ederken, Sivasspor ile berabere kaldı.

İki efsaneyi yakaladı

Fenerbahçe'deki iç saha karnesini 20 maçta 16 galibiyet ve dört beraberliğe getiren Pereira, kulübün efsane teknik direktörleri Didi ve Todor Veselinovic'in başarısını tekrarladı.

Portekizli, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe’nin başında çıktığı 20 iç saha maçında yenilgi almayan üçüncü yabancı çalıştırıcı oldu.

1972-1975 yılları arasında Fenerbahçe'yi yöneten Brezilyalı Didi, takımı üst üste iki lig şampiyonluğuna taşımıştı. Sarı lacivertli kulüpte üç farklı dönemde görev yapan Todor Veselinovic ise, 1988/89 sezonunda kazanılan 103 gollü şampiyonluğun mimarıydı. (Goal Türkiye)