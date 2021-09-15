Pereira'dan sakatlık krizine dair açıklama

Son yıllarda sakatlıklardan çok çeken Fenerbahçe, Vitor Pereira ile de benzer bir sorunu yaşıyor.

Bu sezon altı resmi maça çıkan sarı-lacivertlilerde tam 11 futbolcu sakatlandı. Mert Hakan, Valencia, Serdar Aziz, İrfan Can, Novak, Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Nazım ile Tisserand adale ve kasık sakatlıkları yaşadı. Bu isimlere ek olarak Pelkas'ın omzu çıktı, Serdar Dursun'un ise köprücük kemiği kırıldı.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre teknik patron Pereira ise sakatlıkların antrenman ya da maç temposuyla alakalı olmadığını vurguladı. Portekizli, “Biz yüksek ritimli baskılı oyun oynamak istiyoruz. Oyuncularımın idmanlardaki ve maçlardaki bu yoğun tempoya alışmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.