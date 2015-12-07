Gaziantepspor'la deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maç sonrasında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, "Bu ülkede bize ne zaman bir penaltı verilecek? Bunu bilmek istiyorum" dedi.

Fenerbahçe'nin mücadele ettiği takımlara penaltı verilmesi konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmadığını belirten Pereira, "Bize karşı penaltılar hiç çekinmeden veriliyor. Eğer bize bir gün penaltı verilirse, ailemle beraber evde kutlama yapacağım" diye konuştu.

Habertürk'ün haberine göre, maç sonrasında açıklamalarda bulunan teknik adam şunları söyledi:

"Böyle bir takıma karşı, böyle maçlar zorlu geçiyor. Böyle bir zeminde oynuyorsanız, maç sizin için bir kat daha zor oluyor. Şu ana kadar en kötü zemin bu zemindi. Kaliteli oyuna uygun bir zemin değildi. Üstüne bir de kırmızı kart işleri bir kat daha zorlaştırdı. Bu akşam karakteri bir kez daha ortaya koyduk. Mücadele kalitesini ortaya çıkarmaya çalıştık. Yediğimiz 2. golde penaltı söz konusuydu, olmamalıydı böyle bir penaltı. Karakteri gösterdik. Sonuçta pozitif bir sonuçla ayrılamadık, ama 67 dakika 10 kişi oynadığımız maçta beraberlik bizim için iyi.

Bu ülkede bize ne zaman bir penaltı verilecek? Bunu bilmek istiyorum. Bize karşı kolay penaltılar veriliyor. Kariyerimde ilk defa böyle bir durum başıma geliyor. Bir penaltımızın bile olmaması, benim kafamda soru işaretleri uyandırıyor. Bize karşı penaltılar hiç çekinmeden veriliyor. Eğer bize bir gün penaltı verilirse, ailemle beraber evde kutlama yapacağım. Hemen eşimi arayacağım ve pasta yapsın, kutlama yapacağız diyeceğim."