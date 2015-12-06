Gaziantepspor'la berabere kalan Fenerbahçe liderliği Beşiktaş'a bıraktı: 2 - 2

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantepspor'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 1 puanla ayrıldı.

Fenerbahçe ile Gaziantepspor'un 2-2 berabere kalması, en çok maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş'a yaradı. Siyah beyazlılar Fenerbahçe'nin puan kaybıyla birlikte yerini korudu. Fenerahçe puanını 31 yaparak 32 puanı bulunan Beşiktaş'ın 1 puan gerisinde kalırken, Gaziantepspor da puanını 16 yaptı.

Gaziantep'teki mücadelede Gaziantepspor'un gollerini 6. dakikada Camara ve 54. dakikada Muhammet Demir atarken; Fenerbahçe'nin gollerini ise 49. dakikada Gökhan Gönül ve 65. dakikada Alper Potuk kaydetti. 90+2. dakikada Fernandao'nun vuruşu direkten geri geldi. Fenerbahçeli oyuncu Hasan Ali Kaldırım 30. dakikada Larsson'a orta sahada yaptığı faul sonrası kırmızı kart görerek oyundan atıldı.