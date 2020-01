PERDER: İthal et yüzünden yerli marketlerin kasap ciroları yüzde 45 düştü

İstanbul, 1 Aralık (DHA) - Uygulamanın üzerinden neredeyse bir ay geçtiği halde beklenenin aksine et fiyatlarında düşüş olmadığını ifade eden İstanbul PERDER Başkanı Ramazan Ulu, “Karkas eti biz daha önce de 25 – 26 TL’den alıyorduk, şimdi de aynı fiyata alıyoruz. Yani fiyatta hiçbir şey değişmedi. Çünkü ithalat çözüm değil. Kalıcı çözüm için öz kaynaklarımızı değerlendirmek, yerli üreticilerimizi teşvik etmek zorundayız” diye konuştu.

Türkiye genelinde 7 Kasım’da başlayan ve iki market zinciri tarafından gerçekleştirilen ithal et satışı, yerli marketlerin kasap reyonlarını vurdu.

İstanbul Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Başkanı Ramazan Ulu, dernek üyesi marketlerin kasap reyonlarının cirosunda yüzde 45’e varan oranlarda düşüş olduğunu bildirdi.

Ramazan Ulu, düzenlediği basın toplantısında İstanbul PERDER çatısı altında bir araya gelen 45 market zincirinin 1509 noktada, 28 bin 900 çalışanla güvenilir ve sağlıklı ürünü tüketiciye en uygun fiyata sunmanın çabasında olduklarını söyledi.

Temel gıda maddelerinden biri olan eti de en uygun fiyata İstanbullu tüketici ile buluşturmak istediklerinin altını çizen Ulu, şöyle devam etti:

\"Ülkemizde temel olarak arzdan kaynaklı sorunlar nedeniyle et fiyatları ne yazık ki çok yüksek. Bu toprakların insanları olarak biz de elbette durumdan hoşnut ve mutlu değiliz. Fiyatları dengeye oturtmak için et ithalatına karar verildi. Buna hiçbir itirazımız yok. Ancak ithal et dağıtımın sadece iki zincir marketle sınırlandırılması piyasada çok ciddi bir haksız rekabete neden oldu. Daha işin başında kamuoyu ile paylaştığımız kaygılarımız ne yazık ki gerçeğe dönüşmeye başladı. İstanbul’da bin 509, Türkiye genelinde 3 bin 500’ün üzerinde şubesi bulunan yerli marketler olarak kasap reyonlarımızda ortalamada yüzde 11.3, bazı noktalarda ise yüzde 45’e varan oranlarda ciro kaybı ile karşı karşıya kaldık. Sorun sadece kasap reyonlarımızla sınırlı değil. Bizimle hiçbir ilgisi olmayan bir tercih nedeniyle hem müşteri hem de imaj kaybına uğradık.\"

Ramazan Ulu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın et fiyatlarını düzenlemek için iyi niyetle başlattığı uygulamanın sağlıklı yürümediğini, özellikle Anadolu’da bir takım istismarların yaşandığının altını çizdi. Et fiyatlarında da beklendiği gibi bir düşüş olmadığını ifade eden Ulu, “Karkas eti biz uygulama başlamadan önce de 25 – 26 TL’den alıyorduk, şimdi de aynı fiyata alıyoruz. Yani fiyatta hiçbir şey değişmedi. Çünkü ithalat çözüm değil. Kalıcı çözüm için öz kaynaklarımızı değerlendirmek, yerli üreticilerimizi teşvik etmek zorundayız” diye konuştu.

Türkiye’de toplam market satışlarının yaklaşık yüzde 40’ının yerel marketler tarafından yapıldığını bildiren Ramazan Ulu, yerel perakendenin sektörün sigortası olduğunu ifade etti.

İstanbul PERDER’in gıda perakendeciliğinin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunun altını çizen Ulu, 45 market zincirine ait 1509 nokta üzerinden yapılan çalışmadan çıkan sonuçları şöyle özetledi:

“Market başına günde ortalama 20 bin TL ciro yapıyoruz. 1509 marketimizin toplam günlük cirosu 30 milyon 180 bin, aylık ise 905 milyon 400 bin TL’ye ulaşıyor. İstanbul’da gelir düzeyi yüksek semtlerdeki marketlerde kartlı ödeme, gelir düzeyi düşük semtlerde ise nakit ödeme tercihi daha yüksek. Ortalamaya vurduğumuzda ise alışverişin yüzde 50’sinin POS cihazlarıyla, yüzde 50’sinin ise nakit yapıldığını söyleyebiliriz. Perakende Rehberi’nin verilerinden de gördüğümüz üzere market cirolarımız en çok hafta sonları, özellikle de cumartesi günleri en yüksek seviyeye çıkıyor. İstanbullular en çok alışverişi sebze ve meyve reyonlarından yapıyor. Sebze ve meyve satışları toplam ciromuzun yüzde 20’sini oluşturuyor. Kırmızı ve beyaz et ile açık şarküteri yüzde 15’lik pay ile ikinci ve üçüncü sırayı paylaşıyor. Dördüncü sırada ise yüzde 10 ile atıştırmalıklar yer alıyor. Kalan yüzde 40’ı ise paketli ürün, temizlik, kozmetik ve gıda dışı ürünler oluşturuyor.”

Perakende Rehberi verileri ışığında bir yıllık fiyat değişimleri hakkında da bilgi veren Ramazan Ulu, son 12 ayda en yüksek fiyat artışının yüzde 21.9 ile süt ürünlerinde olduğunu bildirdi. Ulu, süt ürünlerini yüzde 19.6 ile yağların, yüzde 17.4 ile kozmetik ürünlerin izlediğini söyledi.

Ramazan Ulu, İstanbullu tüketiciye sağlıklı ve uygun fiyata ürün sunma çabalarında Anadolu’daki tedarikçilerin desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini söyledi.

İstanbul PERDER’in Pin Grup işbirliği ile 5-6 Aralık tarihlerinde üçüncü kez düzenleyeceği Yerli Market Haftası Fuarı’nda zincir marketler ile Anadolu’daki küçük ve orta ölçekli tedarikçilerin bir araya geleceğini bildiren Ulu, sözlerini şöyle sürdürdü.

“Yerli Market Haftası Fuarı, adından da anlaşılacağı gibi tüm yerli ve yerel tedarikçileri, distribütörleri ve perakendecileri bir araya getirmeyi hedefliyor. Çünkü biz ülkemizin yerel ve yerli firmalarının güçlenmelerine, ürettiklerinin bizim kanalımızla İstanbul’daki tüketiciye ulaşmasına katkı sunmak istiyoruz. Örneğin Uşak’ta üretilen geleneksel tarhanamız bizim raflarımızda yerini alabilmeli ve İstanbul’daki tüketiciye ulaşabilmeli. Daha önce düzenlediğimiz iki fuarda çok önemli iş birliklerine imza attık. 5-6 Aralık 2017 tarihlerinde üçüncüsünü düzenleyeceğimiz organizasyon çeşitli sektörel etkinliklerin yanı sıra market zincirlerimiz ile tedarikçilerimiz arasında 2 binin üzerinde B2B görüşmeye sahne olacak. Bu görüşmelerin sonucunda yeni iş birliklerine imza atılacağına inanıyorum.” (Fotoğraflı)