Perde seçiminin püf noktaları

“Perde ve güneşlikleri birlikte kullanmanın en akıllıca yolu nedir” sorusuna cevabınız ne olurdu? Perde ve güneşlik kombinasyonları ile mükemmel pencere çözümlerine ulaşmak için dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var.



Pencere çözümlerinde önemli olan pencereyi başrole çıkarmak... Bundaki amaç, evin yaş ve stilinin, pencere ebadı ve odaya göre oranının önemli oluşudur. Hesaba katılması gereken kriterlerden biri de, pencere önündeki radyatörler. Cama ne kadar dikkatli bakarsanız, perde veya ikisini birlikte nasıl kullanabileceğinize daha kolay karar verebilirsiniz. Perde ve güneşlikler birlikte kullanarak mükemmel uyumu yakalayabilirsiniz. Fakat bazen yanlış seçimler de yapılabiliyor.



Geleneksel country evlerde panel duvarlar, antika mobilyalar ve yüksek pencerelerde uygulanan çözümlerle mükemmele ulaşılabilir. Avusturya tarzı güneşlikler son yıllarda demode, fakat bazı özel durumlarda uygun çözüm olabiliyor. Bu güneşlikleri yere kadar uzanan, arkadan bağlamalı, kuyruklu dekor perdelerle kombin etmektense, odanın bütününü öne çıkarmalısınız.



Başlamadan önce



Kararınızı vermeden önce perdelerinizin fonksiyonunu belirlemelisiniz. Çok ağır perdeler istemiyorsanız ince bir güneşlikle yetinebilirsiniz. Yatak odanızda isterseniz daha koyu ya da kalın bir güneşlik seçebilirsiniz. Dilerseniz, anneannelerimizin amerikan bezinden güneşliklerini kullanabilirsiniz. Eski moda olabilir ama işinizi fazlasıyla görecek, güneş ışınlarından odanızı koruyacaktır.



Perdelerinizde pahalı bir kumaş seçerseniz onu gün ışığından korumak için stor gölgelik kullanmanız gerekebilir. Böylece kumaşın güneşten solmasını önlersiniz. Pencere çözümleri, pencerelerin oranlarını en iyi şekilde öne çıkarırlar. Örneğin, pervazın tepesiyle korniş arasındaki duvar alanı azsa, araya güneşlik kullanmalısınız; daha iyi bir görünüm yakalayabilirsiniz. Bu sadece pencerenizin uzun gözükmesini sağlamaz aynı zamanda gün ışığından da maksimum oranda yararlanmanıza yarar.



Dar pencereleri daha geniş göstermek istiyorsanız, pervazın dış tarafına hem perde hem güneşlik asabilirsiniz. Dik duvarlara çok yakın olan pencereleri de daha iyi dengelemek için perde kullanabilirsiniz.



Güneşlikler, kötü manzaraları kapatmak için de mükemmel bir çözümdürler. Tuğla bir duvara bakan pencereniz varsa, bu durumda yapmanız gereken, pencere camınızı buzlu cama çevirmek olmalıdır. Böylece gün ışığından daha fazla faydalanırsınız ama kötü görüntüden de kurtulmuş olursunuz. Desenli bir perde kullanırsanız, bu mükemmel bir sonuç verir.



Güneşliğinizi seçerken...



Storlar, pervaz ile duvar arasında çok az mesafesi olan pencereler için en uygun çözümdür. Bazı kumaşlar, stor güneşlik üzerinde daha güzel gözükür. Çünkü desen, katlarla bölünmez.



Roma tarzı güneşliklerin alternatifi çok olduğundan iyi bir seçim olabilir. Fakat içindeki motiflerin katlama sırasında bölünmemesi için mükemmel dikilmelidir. Özellikle koyu tonlarda bir desen seçtiyseniz dikime daha da dikkat etmeniz gerekir. Çünkü motifler, perde açılıp kapandığında net olarak görünmelidir.



Avusturya tarzı güneşlikler, büyük parçalar oldukları için çok fazla dekoratif değildir. Fakat daha dekoratif bir şey isterseniz, İngiliz tarzı güneşlikleri tercih edebilirsiniz. Bu tarz güneşlikler güçlü bir etkiye sahiptir.



Geleneksel ya da çağdaş bir görünüm yaratmanın yolu perdeyi süslemekten geçer. Örneğin, country tarzı bir ev görünümü elde etmek istiyorsanız perdenizi boncuklarla süsleyebilirsiniz. Ayrıca bu perdeleri, şık püsküllerle arkasından bağlayabilirsiniz. Daha sade bir görünüm içinse güneşliği öne çıkarın ve perdeyi serbest bırakın.



Perde ve güneşliklerin nasıl asılması gerektiği de önemlidir. Pervazdaki derinlik yeterliyse, güneşlik ve perdeleri rüstik üzerine asabilirsiniz. Radyatör varsa ya da pencere pervazı genişse, duvardan uzak olan rüstiği tutması için ahşap bloklar kullanabilirsiniz.



Giydirme perdeler pahalı kumaşlar için idealdir, çünkü az kullanıldıklarından daha uzun ömürlü olurlar. Yere kadar uzun olmaları önemlidir fakat pencereniz küçükse onları arkadan bağlamalısınız.



Ayrıca ölçü alırken kumaşların çekme payını da göz önünde bulundurun ki yıkadığınızda üzücü sonuçlarla karşılaşmayın. Bütçenizi aşan bir perdelik kumaş beğendiyseniz, perde yerine bu kumaştan güneşlik yaptırın ve daha ucuz bir kumaşı perde için kullanın. Küçük bir bütçeyle yarattığınız bu etki sizin de hoşunuza gidebilir.



Güneşlik ve perdeleri bir arada kullanma tüyoları



• Bırakın pencereleriniz size öncülük etsin. Hangi güneşliği kullanacağınızı onlar size söyleyeceklerdir; perde mi yoksa perde ve güneşlik birlikte mi?

• Güneşlikler hem pratik kullanım hem de dekoratif etki açısından iyidir. Serin tutar ve günışığından yararlanmanıza olanak tanır.

• Perde ve güneşlikler, bir odanın orantısını düzeltebilir. Örneğin pencereleri daha uzun ya da daha geniş gösterebilir.

• Çirkin manzaraları, buzlu cam kullanarak engelleyebilirsiniz ve stor güneşlikleri pencerenin yarısına kadar indirebilirsiniz.

• Stor güneşlikler, desenli kumaşları kullanmanıza olanak tanırlar. Modern uygulamalar için de son derece idealdirler.

• Güneşlik ve perde kombiniyle modern bir görünüm elde edebilirsiniz.

• Perde ve güneşlik kombinasyonunun nasıl asılmış olduğuna dikkat etmelisiniz. Perdelerin, radyatör ya da pencere pervazından uzakta bulunmasına özen gösterin.

• Eğer bütçenizi çok zorlayan bir perdelik kumaş beğenirseniz, bunu güneşlik olarak değerlendirmeyi deneyin. Daha uygun bir kumaşı perdelik olarak kullanın.



Evim Dergisi