İSTANBUL-(DHA) - Capital ve Ekonomist dergileri tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Perakendede İnovasyon Ödülleri sahiplerini buldu. E-ticaret platformu Hepsiburada, \'Türkiye’nin E-Ticarette En Büyük Perakende Şirketi\' ödülüne layık görüldü.

Hepsiburada adına ödülü alan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan etkinlikte e-ticaretin geleceği ve trendler üzerine bir konuşma gerçekleştirdi. Erturan, “Türkiye’de perakende sektörünün dijital dönüşümüne öncülük eden bir marka olarak, aldığımız bu ödül bizi gururlandırdı. Hepsiburada olarak sizden aldığımız güçle çalışmalarımızı sürdürürken, Türkiye’nin ihracat strateji ve hedeflerine uygun olarak, iş ortaklarımızla birlikte Türkiye’deki ürün kalitesini dünya pazarlarına açıyoruz. Tüm ekosistemimiz için değer yaratacak inovasyonlarımıza da hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

HEPSİBURADA, GİRİŞİMCİ KADINLARI ÖDÜLLENDİRDİ

Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı ile Mayıs 2017’den bu yana Türkiye’deki girişimci kadınların dijital ekonomiye katılmalarını sağlayan şirket etkinlik kapsamında \'Hepsiburada Girişimci Kadınlara Özel Ödülleri\' ile kadın girişimcileri de ödüllendirdi.

İnovatif Kadın Girişimci, İlham Veren Girişimci, Kadın İstihdamını Destekleyen Girişimci başlıklarında toplam 3 kadın girişimci, ödülünü Hepsiburada Kurumsal İletişim ve İlişkiler Grup Başkanı Koray Öztürkler’den teslim aldı.

Öztürkler, “Dengeli bir ekonomik büyümede kadın girişimcilerin ve istihdamının önemi büyük.Bu düşünceyle başlattığımız Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programımız ile Türkiye’deki girişimci kadınları ticaret hayatına katılmaları için teşvik ediyor, platformumuzda sunduğumuz fırsatlarla onların ek hiçbir yatırım yapmadan dijital ekonomiye katılmalarını sağlıyoruz. Bugün, başarılı girişimci kadınlara özel ödüllerini vermekten dolayı çok mutluyuz” diye konuştu.

Türkiye pazarında olmayan, dünyadaki trendlerden esinlenerek geliştirdiği ürününü Türkiye pazarına sunan Pelin Rua Başsa, YUYU markasıyla \'İnovatif Kadın Girişimci\' ödülünün sahibi oldu. Henüz üretim ekonomisine katılmamış girişimcilere örnek olan “İlham Veren Girişimci” ödülünü, Gelin Saç Aksesuar markasıyla Ayşe Korkmaz Soğancı kazandı. Yarattığı girişim fikri ile sosyal ve ekonomik değişime öncülük etmiş “Kadın İstihdamını Destekleyen Girişimci” ödülü ise PaccoBaby markasıyla Gülçin Kolip’in oldu.