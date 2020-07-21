Perakendede alarm: Haziran’da AVM mağazaları normal cirolarının yarısını bile yapamadı

Yerli markaların çatı kuruluşu Birleşmiş Markalar Derneği'nin Başkanı Sinan Öncel, Haziran’da açılan AVM’lerdeki mağazaların satış yapamadığı için perakende şirketlerinin zararının katlanarak arttığı uyarısı yaptı. Öncel, “Haziranda 133 üyemizden yüzde 57’si cirosunun yarısını bile yapamadı. Tüm dünyada mağaza perakendesinde çok ciddi daralma meydana geldiğini ve e-ticarete doğru büyük bir kayış olduğunu görüyoruz” dedi.

Öncel, sözleşme gereği AVM’lerdeki mağazaları kapatamadıklarını belirterek şöyle dedi: “Caddede istediğiniz zaman çıkabiliyorsunuz rahatlıkla ama AVM’lerde kolay olmuyor.”

Birleşmiş Markalar Derneği, AVM’lerde kira sözleşmelerinin iptalinin kolaylaştırılmasını istiyor.