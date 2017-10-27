Perakendeciler Federasyonu: Ucuz kırmızı et projesine biz de talibiz

İstanbul, 27 Ekim (DHA) - Kırmızı et fiyatlarını düşürmek için Et ve Süt Kurumu aracılığıyla büyük marketlerde 10 bin satış reyonu kurmaya hazırlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'nın projesine Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) da talip olduğunu açıkladı.

TPF Başkanı Mustafa Altunbilek; \"Projenin sadece iki zincir mağazada uygulanmasını rekabet açısından uygun bulmuyoruz. TPF çatısı altında Türkiye geneline yayılı 3 bin 500, TPF üyesi olmayan 4 bine yakın yerel zincir market var. Bakanımızdan bu önemli projeye yerel zincirlerin de dahil edilmesini talep ediyoruz” dedi ve ekledi:

\"Bu projede biz de yer almak istiyoruz. Türkiye ekonomisine birçok alanda katma değer yaratan yerel zincirler olarak TPF çatısı altında 3 bin 500\'e yakın, üyemiz olmayan ayrıca 4 bin yerel zincir market bulunuyor. Hayata geçirilecek projenin sadece iki zincir mağazada uygulanmasını rekabet açısından uygun bulmuyoruz. Bakanımızdan projenin iki işletme yerine, yerel zincirlerin de dahil edilerek sonuçlandırılmasını talep ediyoruz.\"

Başta istihdam olmak üzere birçok alanda katma değer yaratan yerel zincirlerin, toplam market grupları içerisindeki istihdam payının yüzde 40, satış payının yüzde 35,3, toplam gıdadaki yerellerin satış payının ise yüzde 9,8 olduğuna dikkat çeken Altunbilek şöyle konuştu;

\"Çizgi net belirlenmediği için son yıllarda indirim marketlerinin agresif hedefleri ile perakende sektörü tehlike sinyalleri veriyor.

\"Bu durum yerel yatırımcıyı zora sokuyor. Her bir yerel markette ortalama 15-20 kişi istihdam ediyor.

\"Biz, yan yana market açarak, market sayımız bu kadar oldu diyerek agresif tutumlar yerine, üreticimizin, tedarikçimizin, tüketicimizin yanında duruyoruz.

\"Son 2 yılda yaşanan olumsuzluklara rağmen çift haneli büyümeye devam ettik. Yereli, Türkiye ekonomisini zor rekabet şartları altında desteklemeye devam edip, ciromuzu 30 milyar liranın üzerine çıkardık.

\"Toplam 300\'ü aşkın yerel yatırımcı, bulunduğu şehre, çalışanlarına, marketlerinden alışveriş yapan müşterilerine değer yaratmak için zaman mevhumu gözetmeksizin çalışıyor.

\"Marketlerimizin hepsinde aile ekonomisine destek olacak bu proje için görev almaya hazırız.\" (Fotoğraflı)