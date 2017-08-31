Perakende Trendleri 2017 araştırması: Teknoloji müşterilere yeni pencereler açıyor

İstanbul, 31 Ağustos (DHA) – Denetim ve danışmanlık firması KPMG, “Küresel Perakende Trendleri 2017” araştırmasında, teknolojinin perakende sektörünü olumlu etkilediği ve müşterilere sağladığı yeni olanaklarla değişim yarattığı belirtildi.

KPMG, Küresel Perakende Trendleri 2017 araştırmasıyla sektörde fark yaratan noktaları belirledi. Araştırma teknolojinin müşterilere yeni pencereler açtığına ve perakende sektörü için teknolojinin kilit rol oynadığına dikkat çekiyor. 2017 yılı için beş önemli perakende trendinin ön plana çıktığını belirten KPMG Pazarlama ve İş Geliştirme Lideri Sinem Cantürk, “Bu trendleri; gelişen teknoloji, yükselen mobil alışveriş, sunulan müşteri deneyimi, kişiselleştirilen ürünler ve şirket bünyesindeki yetenekleri koruma başlıkları altında yorumlayabiliriz. Perakende sektöründeki gelişim hareketinin beş başlığı teknoloji paydasında birleşiyor. Teknoloji penceresinden sektöre bakan şirketler rakipleri karşısında maça 1-0 önde başlıyor” dedi.

Cantürk beş trendi şöyle açıkladı:

Teknoloji müşteri deneyimini değiştiriyor:

Artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) uygulamaları tüm müşteri deneyimini dijitalleştiriyor.

Mobil alışveriş büyümeye devam ediyor. Akıllı telefonlar perakende alışverişlerinde başrolü almak üzere… Adobe’nin hazırladığı 2016 Mobil Perakende Raporu’nda akıllı telefonlar aracılığıyla perakende şirketlerinin internet sitelerine ziyaretlerin 2015’e göre yüzde 54 arttığı belirtiliyor.

Müşteri bağlılığı için anlamlı bir deneyim şart. Müşteri deneyimi, sektörün bir sonraki rekabet alanı olarak öne çıkıyor. Bu noktada ‘anlamlı’ bir deneyim yaratmak ve müşterilerin markaya bağlılığını sağlamak kritik önem taşıyor.

Perakendenin geleceği kişiselleştirmede… Perakendeciler kişiselleştirmenin gücünü keşfetmeye başladı. Geliştirilen son teknolojiler, perakendecilerin zorlayıcı modern tüketicinin beklentilerini karşılayabilmesine ve rakiplere üstünlük sağlamasına olanak tanıyor.

Önemli olan yeteneği yakalamak ve korumak… Dijital devrim, perakende sektörünü benzersiz bir değişime zorluyor.

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