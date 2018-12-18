Perakende satışlar Ekim'de yıllık yüzde 7.5 azaldı

İstanbul, 18 Aralık (DHA) - Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, Ekim ayında yıllık yüzde 7.5, aylık yüzde 2.6 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TUİK) verilerine göre, Ekim ayında yıllık satışlarda;

- gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12.1,

- otomotiv yakıtı satışları yüzde 7.6 azalırken,

- gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1.6 arttı.

Aylık perakende satış hacmi de yüzde 2.6 azalırken aylık satışlarda;

- gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2.1,

- gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3.2

- otomotiv yakıtı satışları yüzde 1.6 azaldı.

TÜİK’e göre;

“Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.2 artarken, Ekim’de yıllık satışlarda;

- gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 23,

- gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 14.8,

- otomotiv yakıtı satışları yüzde 20.1 arttı.

“Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1.1 azaldı ve aylık satışlarda;

- gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2.4,

- otomotiv yakıtı satışları yüzde 0.6 azalırken,

- gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0.6 arttı.” (Tablo ve Grafik)