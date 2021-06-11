Perakende satış hacmi Nisan ayında yıllık yüzde 41 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı perakende satış hacim endeksini açıkladı.

Buna göre perakende satış hacmi 2021 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41 arttı.

Nisan ayında gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 10,2 arttı. Gıda satışları (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 74,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 38,5 artış kaydetti.

2021 Nisan ayında perakende satış hacmi bir önceki aya göre ise yüzde 6,3 azaldı.

Aynı ayda gıda satışları gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 11,4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6,3 düştü.

Gıda, içecek ve tütün satışları ise yüzde 3,2 artış gösterdi.

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,3 arttı.

Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 28,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 102,6, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 78,6 arttı.

Cari fiyatlarla perakende aylık bazda ise bir önceki aya göre Nisan'da yüzde 5,4 düştü.

Aynı ayda gıda satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 9,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6,7 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,0 arttı.