Perakende de sorunlar devam ediyor, iki AVM mağazalarına kira desteği sağlayacak

Akiş GYO Akbatı ve Akasya AVM kiracılarına yalnızca Eylül ayı ile sınırı kalmak üzere, ciro düşüşü ve çeşitli kriterlere bağlı olacak şekilde kira desteği sağlayacağını duyurdu. Şirket açıklamayı KAP'a yaptı.

Pandemi nedeniyle ciro düşüşü yaşayan perakende markaları normalleşmenin başladığı ve AVM'lerin yeniden açıldığı Haziran ayından bu yana AVM yatırımcılarından kira indirimi talep ediyor. Birçok AVM kiracılarına birkaç aylık kira desteği sağlamış olsa da, perakendeciler kira desteklerinin en azından yıl sonuna kadar devamını talep ediyor.

Koronavirüs salgınının başlamasıyla kısa süre içinde kapanan AVM'ler Haziran başında yeniden hizmet vermeye başlamıştı. AVM'lerde mağazaları bulunan markalarla AVM yöneticileri arasında ziyaretçi sayısının düşmesi ve talep azlığı gibi nedenlerden dolayı kiralar üzerinde tartışma yaşanıyor.