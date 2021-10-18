"Perakende de mevcut durum sürdürülebilir değil; yeni sezonda ürünlerde yüzde 30-40 zam olabilir"

Perakende sektörünün maliyet artışlarını aylardır tüketiciye yansıtmamaya çalıştığını belirten Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını dile getirip yeni sezonda ürünlerin yüzde 30-40 oranında zamlı olabileceğini açıkladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Öncel, perakende sektörünün maliyet artışlarını aylardır tüketiciye yansıtmamaya çalıştığını belirten Sinan Öncel, eylül ayı itibarı ile ÜFE ve TÜFE arasındaki 25 puanlık farka dikkat çekti. Mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Öncel, maliyetlerin ister istemez tüketiciye de yansıyacağını, yeni sezon ürünlerin geçen yıla göre yüzde 30 - 40 daha pahalı raflara çıkacağını dile getirdi.

Öncel, “Bu bizim arzu ettiğimiz bir tablo değil. Daha önce de çok zorlu sınavlardan geçen bir sektör olarak her şeye rağmen iyimserliğimizi koruyoruz. Sorunun daha fazla büyümemesi için başta iplik ve petro kimya olmak üzere kritik hammaddelerle ara mallarda gümrük vergisini en azından yılbaşına kadar sıfırlayarak maliyet baskısını frenleyebiliriz. Döviz kuru ve enflasyonun artacağına dair piyasalarda oluşan beklentiyi kıracak hamleler de yapılabilirse yeniden rahat nefes alabiliriz” diye konuştu.