Perakende ciro Ağustos'ta yıllık yüzde 20.3 arttı

İstanbul, 17 Ekim (DHA) – Perakende ciro, Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.3 arttı. Gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 17.2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 19, otomotiv yakıtı satışları yüzde 27.9 arttı.

TÜİK verilerine göre;

“Perakende satış hacmi Ağustos’ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.3 arttı. Gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4.9 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 1.3 artarken, gıda dışı satışlar da (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0.5 azaldı.

“Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Ağustos’ta Temmuz’a göre yüzde 0.4 arttı. Gıda, içecek ve tütün satışları ise Temmuz ayına göre Ağustos’ta yüzde 2.5 ve gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0.2 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1.7 azaldı.

“Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro Ağustos ayında Temmuz’da yüzde 2.5 arttı. Gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0.7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3.7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1.8 arttı.” (Tablo ve Grafik)